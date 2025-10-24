뉴스

커플 영상 SNS 올렸다가…"음란한데, 두달 내로" 결국

요즘 연인끼리 소셜미디어를 함께 하는 경우가 많죠.

나이지리아에서는 소셜미디어에 커플 영상을 올렸다가 법원으로부터 결혼 명령을 받았다는 사연이 전해졌습니다.

참 다정해 보이는 한 쌍이네요.

나이지리아의 유명 크리에이터 커플입니다.

그동안 소셜미디어에 둘이 함께 보낸 일상과 애정 표현 영상을 공개해 왔는데, 이 때문에 최근 법원으로부터 두 달 안에 결혼하라는 명령을 받았다고 하네요.

현지 법원은 이들이 올린 영상이 음란하다고 판단하고 정해진 기간 내 결혼식이 진행되지 않으면 법정 모독에 해당한다고 경고했다고 합니다.

특히 법원은 두 사람이 포옹하거나 입을 맞추는 영상을 종교적, 도덕적 가치에 반하는 행위로 간주했다고 알려졌는데, 결국 법원 지시에 따라 두 사람은 부모를 초청해 결혼 준비를 논의한 것으로 전해졌습니다.

하지만 일각에서 결혼을 강제한 이번 판결을 두고 개인의 자유를 침해했다는 비판이 나오면서, 사법 당국에 이번 결정을 즉각 재검토하라는 목소리가 쏟아지고 있습니다.

(화면출처 : 틱톡 maiwushiryadayargudaliya)
