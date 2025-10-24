[속보] 법원, 이종섭 전 국방장관 등 5명 구속영장 기각…"다툼 여지 있어"

▲ 이종섭 전 국방부 장관

채 상병 사건 수사 외압 등 혐의를 받는 이종섭 전 국방부 장관에 대해 법원이 특검이 청구한 구속영장을 기각했습니다.서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 오늘(24일) 새벽 "기본적인 사실 관계는 어느 정도 소명되나 주요 혐의는 법리적으로 다툴 여지가 있다"며 이같이 밝혔습니다.정 부장판사는 "재판과정에서 충분한 공방과 심리를 거쳐 책임 유무나 정도를 결정하는 것이 타당해 보인다"며 "장기간에 걸쳐 진행된 광범위한 수사를 통해 이미 상당한 증거가 수집된 점, 수사진행경과, 수사 및 심문절차에서의 출석상황과 진술태도, 가족 및 사회적 유대관계 등의 사정을 고려했다"고 설명했습니다.그러면서 "방어권 보장의 필요성과 불구속 수사의 원칙까지 더해 고려하면 구속의 필요성과 상당성을 인정하기 어렵다"고 덧붙였습니다.정 부장판사는 이 전 장관과 함께 박진희 전 국방부 군사보좌관과 유재은 전 법무관리관, 김동혁 전 검찰단장과 김계환 전 해병대사령관의 구속영장도 마찬가지로 전부 기각했습니다.앞서 이 전 장관은 어제 오전 10시 10분 법원에서 약 2시간 20분간 진행된 영장실질심사에서 "정당한 권한을 행사했다"며 모든 혐의를 부인했습니다.