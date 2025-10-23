교황·영국 국왕, 바티칸서 첫 공동 예배…"역사적 기도"

▲ 교황 레오 14세와 영국 국왕 찰스 3세가 현지시간 23일 바티칸에서 악수를 하고 있다.

가톨릭 수장인 교황 레오 14세와 영국 성공회의 명목상 수장인 찰스 3세 영국 국왕이 종교개혁 이후 처음으로 함께 예배했습니다.23일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프에 따르면 찰스 3세 국왕 부부는 이날 바티칸을 공식 방문해 시스티나 성당에서 레오 14세가 집전한 예배에 참례했습니다.성공회 수장인 영국 국왕이 가톨릭 교황과 함께 예배에서 기도하는 것은 헨리 8세 잉글랜드 국왕이 1534년 수장령을 선포하며 로마 가톨릭교회와 공식 단절한 이후 약 500년 만에 처음입니다.텔레그래프는 이날 두 종교 수장의 공동 예배를 두고 "기독교 신앙 내 유대 관계 회복을 상징하는 제스처"라고 의미를 부여했고, BBC 방송도 "영국 교회가 로마와 분열한 지 거의 500년 만의 역사적 기도"라고 평가했습니다.예배에 앞서 레오 14세는 찰스 3세 부부와 짧게 대화했습니다.이 자리에서 찰스 3세는 "방문할 수 있어 매우 기쁘다"고 말했습니다.찰스 3세는 짧은 회담 후 레오 14세와 공식 기념사진을 촬영할 때 이 역사적 순간을 기록하는 카메라들에 대해 "끊임없는 위험 요소"라고 농담했습니다.이에 레오 14세는 "익숙해지게 마련"이라고 답했습니다.양측은 공식 선물도 교환했습니다.찰스 3세는 레오 14세에게 성 에드워드의 성화를 선물했습니다.성 에드워드는 앵글로색슨계 잉글랜드왕(1042∼1066년 재위)으로, 신앙심이 깊어 '고백왕'으로 불립니다.레오 14세는 시칠리아 대성당에 있던 모자이크 작품 '전능하신 그리스도'의 축소판을 바티칸에서 제작해 찰스 3세에게 답례로 전했습니다.레오 14세와 찰스 3세는 예배 후 기후 단체 대표들과 환경 문제에 대한 간담회도 가졌습니다.찰스 3세 부부는 이후 로마 내 성 바오로 대성당에서 열리는 예배에도 참석했습니다.이곳에는 국왕의 종교 간 관계 발전에 대한 기여를 인정하는 의미로 특별 좌석이 마련됐습니다.이 좌석은 찰스 3세의 후계자들도 사용할 수 있도록 예배 장소에 영구히 남을 것이라고 텔레그래프는 전했습니다.찰스 3세는 베네딕토회 수도원 본원인 성 바오로 대성당과 왕실의 인연에 기반해 '왕실 형제회 회원'으로 추대됩니다.과거 수 세기 동안 영국 왕들은 이 성당 지하에 안장된 성 바오로 무덤의 유지·관리를 지원해 왔습니다.그 답례로 영국은 레오 14세에게 윈저성 내 세인트 조지 예배당의 '교황 형제회 회원' 칭호를 제안했고, 교황은 이를 수락했습니다.찰스 3세의 바티칸 방문은 애초 지난 4월로 계획됐지만 당시 프란치스코 교황의 건강 문제로 연기됐습니다.찰스 3세는 대신 이탈리아를 방문해 프란치스코 교황을 잠시 문병했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)