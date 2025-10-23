교도통신 "미·일, 29일 도쿄 국방장관 회담 조율"

▲ 고이즈미 신지로 일본 방위상

미국과 일본 정부가 오는 29일 도쿄에서 국방장관 회담을 개최하는 방안을 조율하고 있다고 교도통신이 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 23일 보도했습니다.회담이 성사되면 피트 헤그세스 미국 국방부 장관과 지난 21일 취임한 고이즈미 신지로 일본 방위상이 참석합니다.양국 국방장관은 이달 28일 일본에서 개최될 예정인 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 정상회담에 이어 국방 현안을 논의하게 됩니다.고이즈미 방위상은 이번 회담에서 3대 안보 문서 개정 작업 시기를 앞당겨 방위비(방위 예산)를 증액하고 방위력을 근본적으로 강화하겠다는 구상을 헤그세스 장관에게 설명할 계획이라고 교도통신이 전했습니다.교도는 "일본 측은 이러한 방침을 미일 정상에 이어 방위 담당 각료 간에도 논의하고 주체적으로 동맹 강화와 지역 안정에 공헌한다는 자세를 보이려 한다"고 설명했습니다.아울러 이번 회담에서는 양측이 동중국해와 남중국해에서 해양 진출 움직임을 강화하는 중국을 염두에 두고 미일 동맹 억지력, 대처력 강화에도 합의할 것으로 전망됩니다.또 한국, 호주, 필리핀 등과 협력을 추진하고, 미사일 공동 생산 등 방위장비·기술 협력 강화 방침도 확인할 것으로 보인다고 교도통신은 전했습니다.일본 정부는 2022년 12월 3대 안보 문서를 개정해 2027회계연도(2027년 4월∼2028년 3월)에 방위비를 국내총생산(GDP) 대비 2%로 늘리고, 이때까지 방위비 총 43조엔(약 406조원)을 확보하기로 했습니다.일본 방위비는 2022년에 GDP의 1%를 조금 넘는 수준이었으나, 이후 꾸준히 늘어나 2025회계연도에는 GDP 대비 1.8%가 됐습니다.다카이치 내각은 향후 편성할 추가경정예산 등으로 방위비를 추가 증액해 GDP 대비 2% 달성 시점을 2027회계연도에서 2025회계연도로 앞당길 방침입니다.교도통신은 다카이치 내각의 방위력 강화 방침에 대해 "자민당과 보수색이 강한 일본유신회 간 연립정권 출범으로 제동이 걸리지 않을 우려가 있다"며 "이러한 움직임은 중국과 북한 등 주변국의 군비 확산 경쟁을 부추겨 지역 긴장감을 높일 수 있다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)