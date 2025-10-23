하루에 보이스피싱범 2명 잡았다…은행 직원 포상

서울의 한 은행 직원들이 의심스러운 환전 요구에 기민하게 대응해 하루에 보이스피싱범 두 명이 잇달아 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 강동경찰서는 보이스피싱범 두 명을 검거하는 데 도움을 준 은행 직원들에게 감사장과 신고 포상금을 수여했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.



이 은행 직원들은 지난달 30일 낮 12시쯤 "1천200만 원을 달러로 환전해 달라"는 50대 남성 A 씨의 요구에 그가 보이스피싱 수거책이라고 직감했습니다.



최근 입금자 등을 묻는 말에 A 씨가 제대로 답하지 못하자 직원들은 신속히 경찰에 신고하고 본점에 지급정지를 요청했습니다.



은행에 출동한 경찰은 A 씨 계좌에 보이스피싱 피해자가 입금한 사실을 확인하고 통신사기피해환급법 위반 혐의로 A 씨를 임의동행해 검거했습니다.



2시간 뒤에는 20대 여성 B 씨가 같은 은행을 찾아 현금 1천100만 원의 환전을 요구했습니다.



B 씨가 "일본 여행을 떠난다"면서도 달러로 환전을 요청하는 등 수상한 모습을 보이자 직원들은 경찰에 신고했습니다.



B 씨는 출동한 경찰에게 "입금자가 누구인지는 알지 못하고 달러로 바꿔 전달하기로 했다"고 진술했습니다.



경찰은 B 씨가 자신의 행위가 범죄임을 인식했다고 보고 역시 입건해 조사 중입니다.



A 씨와 B 씨는 서로 모르는 사이인 것으로 조사됐습니다.



김병주 강동서장은 "은행 직원들의 적극적 조처를 통해 범인을 검거하고 피해금을 온전히 보존할 수 있었다"며 "앞으로도 보이스피싱 범죄에 대한 범인 검거나 예방에 이바지한 시민과 금융기관 종사자들에 대해 적극 포상하겠다"고 말했습니다.



(영상=강동경찰서 제공)