이 대통령, 초국가범죄 총력 대응 지시…"방치하면 사회적 비용 증가"

▲ 이재명 대통령이 23일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(23일) 해외에서 발생하는 스캠, 마약, 사이버도박 등 3대 초국가범죄에 대응하기 위한 관계장관 회의를 주재했습니다.이 대통령이 특정 범죄 대응을 위한 관계부처 장관 회의를 주재한 건 이번이 처음입니다.오늘 회의에는 국가정보원, 외교부, 법무부, 국무조정실, 금융위, 검찰, 경찰, 국세청, 관세청 등 관계기관 수장들이 총출동했습니다.이 자리에서 이 대통령은 캄보디아 송환 사건을 언급하며 "초국가적 범죄 사건들이 국민의 삶을 파괴하고 있다"며 "방치하면 사회적 비용이 급속히 증가할 것"이라고 우려했다고 강유정 대통령실 대변인은 전했습니다.그러면서 이 대통령이 "관계부처들이 협력하여 총력 대응할 것"을 지시했다고 설명했습니다.우리 청년들이 연루됐던 캄보디아 스캠 사태 등 국외에서 조직화 돼 우리 국민을 대상으로 하는 범죄에 대해 정부 등 관계기관이 좀 더 적극적으로 대응하겠다는 취지로 풀이됩니다.정부는 외교부, 법무부, 국정원, 금융위원회 등의 기관으로 구성된 통합 협의체를 만들고, '초국가범죄 특별대응본부'도 설치해 운영하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)