국힘 과방위원, 'MBC 보도본부장 퇴장 명령' 최민희 고발 방침

▲ 회견하는 국민의힘 과방위원들

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 의원들은 오늘(23일) 비공개 업무보고 중 MBC 보도본부장을 퇴장 조치한 최민희 과방위원장을 경찰에 고발하겠다고 밝혔습니다.국민의힘 과방위원들은 오늘 국회에서 기자회견을 열어 "최 위원장이 MBC 보도본부장의 퇴장을 명령한 행위를 명백한 직권남용이자 방송법 위반으로 판단해 내일 경찰에 고발할 방침"이라고 말했습니다.이들은 이정현 전 새누리당 의원이 대통령실 홍보수석 재직 당시 KBS 보도국장에게 전화로 세월호 보도 관련 항의를 해 방송법 위반 혐의로 유죄 판결을 받은 선례가 있다며 최 위원장의 행위도 처벌 사안에 해당한다고 주장했습니다.또 "이번 사안은 과거 이 전 의원의 세월호 보도 개입 사건보다 죄질이 한층 더 위중한 사건으로, 정치적 압력과 언론 탄압의 재현"이라며 "국민의힘은 최 위원장의 직권남용 행위에 대해 엄중한 법적 책임을 묻고, 국회 본분을 망각한 최 위원장의 즉각적인 사퇴를 촉구한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)