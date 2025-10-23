민주 원내수석, '최민희 논란'에 "지도부도 심각하게 봐"

▲ 국민의힘 박정훈 의원이 20일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 최민희 위원장의 발언을 듣고 있다.

더불어민주당은 오늘(23일) 최민희 과학기술정보방송통신위원장의 MBC 국정감사 업무보고 논란과 관련, "원내 지도부도, 당도 심각하게 보고 있다"고 말했습니다.문진석 원내운영수석부대표는 오늘 당 회의 뒤 기자들과 만나 "조만간 원내대표의 의견 표명이 있을 것으로 보인다"며 이같이 밝혔습니다.문 수석은 MBC 국감에서 자신의 보도가 편파적이라면서 MBC 보도본부장을 퇴장시킨 최 의원의 조치 등과 관련해 박지원 의원이 '과유불급'이라고 표현한 것과 관련한 질문에 "그렇다. 과유불급"이라며 동조했습니다.문금주 원내대변인도 당 국정감사 대책회의 후 기자들과 만나 최 위원장의 과방위 운영에 대한 의견을 묻자 사견을 전제로 "박 의원님이 말씀하신 과유불급이라는 표현이 적절한 것 같다"고 말했습니다.앞서 박지원 의원은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 최 의원의 언행을 둘러싼 논란과 관련, "과유불급"이라며 "최 의원이 적절한 유감 표명을 하는 게 좋다"며 "아무리 화가 났더라도 정치인은 참아야 한다. 어떻게 됐든 국민이 옳지 않게 생각한다면 적당한 선에서 말씀하시는 것이 좋다"고 충고했습니다.(사진=연합뉴스)