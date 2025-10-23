뉴스

"위증 모면하려 말장난"…"본인도 무혐의 동의"

김상민 기자
작성 2025.10.23 21:08 수정 2025.10.23 22:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

쿠팡 자회사의 퇴직금 미지급 사건이 무혐의로 결론 나는 과정에서 윗선의 압력이 있었다고 폭로하며 눈물을 흘렸던 문지석 부장검사가 다시 국회에 나왔습니다. 문 부장검사는 외압 의혹 당사자인 엄희준 전 지청 장이 위증 혐의를 모면하기 위해 말장난하고 있다고 주장했는데, 엄 전 지청장은 문 부장검사도 무혐의 처분에 동의했었다고 반박했습니다.

김상민 기자의 보도입니다.

<기자>

일용직 노동자에 대한 쿠팡 자회사의 퇴직금 미지급 사건을 무혐의로 처리하란 검찰 상관의 압력이 있었다고 말했던 문지석 부장검사와, 외압 의혹의 당사자로 지목된 엄희준 전 부천지청장이 오늘(23일) 국회 국정감사장에 증인으로 나란히 출석했습니다.

마치 수사기관의 대질조사처럼 진행됐는데, 문 부장검사는 엄 전 지청장이 무혐의 처분 전 자신에게 전화로 9분여간 폭언을 했다고 주장했습니다.

[문지석/부장검사 : (엄 전 지청장이 제게) 폭언을 하면서 '월요일 출근해서 대검감찰 지시를 하고 이 사건에 대해서 재배당 조치를 취하겠다'(라고 했습니다.)]

또 앞서 국회에서 의혹을 부인한 엄 전 지청장이 자신의 위증 혐의를 모면하려고 말장난을 하고 있다며, 당시 사건 주임검사도 "엄 전 지청장이 핵심 압수수색 결과를 보고서에서 빼라고 했다"는 말을 두 차례나 했다고 주장했습니다.

[문지석/부장검사 : 제가 이 자리에서 거짓말을 하고 있다고 판단하신다면 이 자리에서 저를 위증으로 구속영장을 청구해도 저는 실질심사 포기하겠습니다.]

엄 전 지청장은 주임검사에게 가이드라인을 준 게 아니라 의견을 들은 거란 주장을 이어갔습니다.

[엄희준/전 부천지청장 : (당시 주임검사가) '쿠팡은 기소하기 어렵습니다' 이렇게 이야기를 해서 제가 주임검사에게 '그렇다면 신속히 처리하자' (이렇게 말했습니다.)]

그러면서 문 부장검사 역시 무혐의 처분에 동의했었다며, 문 부장검사가 상부 보고 없이 강제수사에 나섰다가 내부 감찰을 받게 되자 의견을 180도 뒤집었단 주장을 폈습니다.

[엄희준/전 부천지청장 : 두 번에 걸쳐서 담당 부장이 무혐의에 동의를 했고 명시적으로 쪽지에 남겼기 때문에….]

이재명 대통령은 오늘, "일부 사정기관 공직자가 누가 봐도 명백한 불법을 덮거나 없는 사건을 조작하고 만들어 국가 질서를 어지럽히고 있다"고 공개적으로 비판했는데, 대상 사건을 특정하진 않았지만, 이번 사건 등을 염두에 둔 거란 해석이 나왔습니다.

(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김상민 기자 사진
김상민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지