"편향적 언론관" 사퇴 요구…"성찰하겠다"

<앵커>



오늘(23일) 국회 국정감사에서는 최민희 과방위원장이 최근 진행된 MBC 업무보고에서 MBC 임원을 퇴장시킨 게 논란이 됐습니다. 국민의힘은 최 위원장이 편향적인 언론관을 드러냈다며 물러날 것을 요구했고, 최 위원장은 성찰하겠다면서도 잘못 알려진 내용도 있다고 말했습니다.



전병남 기자입니다.



<기자>



국회 과학기술정보방송통신위원회의 국정감사장.



지난 20일 비공개로 진행됐던 MBC 업무보고가 거론됐습니다.



당시 최민희 과방위원장은 MBC의 과방위 관련 보도에 대해 MBC 보도본부장에게 "중립적이라고 생각하느냐"고 물었고, 보도본부장이 "개별 보도에 대한 질의는 부적절하다"고 답하자 최 위원장은 퇴장을 명령했던 걸로 전해졌습니다.



이에 국민의힘 의원들은 오늘, 최 위원장이 편향적 언론관을 드러냈다며 위원장직 사퇴를 요구했습니다.



[신성범/국민의힘 의원 : 본인과 관련된 보도를 찍어서 편향이라고 규정하고, 보도책임자를 질타하는 것은 굉장히 부적절한 행동이었다고 생각합니다.]



한국기자협회는 어제, "언론에 대한 최소한의 존중조차 찾아볼 수 없는 태도"라고 비판했는데, 민주당 의원들 가운데선 오늘, 최 위원장에 대해 이런 지적이 나왔습니다.



[박지원/민주당 의원 (CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼') : 퇴장을 시킨 것은 저는 과유불급이고, 최민희 의원이 적절한 유감 표명을 하는 것이 좋다.]



국감 기관 증인으로 출석한 MBC 최대 주주인 방송문화진흥회의 권태선 이사장도 이런 입장을 냈습니다.



[권태선/방송문화진흥회 이사장 : 유감스러운 일입니다. 그런 일이 없었으면 좋았겠습니다.]



오늘 아침까지도 "방송사 간부는 지적당하면 안 되냐"고 했던 최 위원장은, 국감에서 "깊이 새기겠다, 성찰하겠다"는 입장을 밝혔습니다.



[최민희/민주당 의원 (국회 과방위원장) : 유감 표명에 대해서는 제가 진지하게 받아들이고, 저도 성찰해 보도록 하겠습니다.]



다만 다른 의원이 한 욕설을 마치 자신이 한 것처럼 보도했고, 보도본부장의 태도나 뉘앙스가 온몸으로 답변을 거부했기 때문에 앉아 있을 필요가 없어서 퇴장시킨 것이란 해명을 덧붙였습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 김준희)