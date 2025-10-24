'초강력' 10.15 부동산 대책, 여론조사 결과는? [스프]

'10.15 부동산 대책' 적절하다 37% vs 부적절하다 44%

부동산 관련 세금(취득세-보유세-양도소득세)는 어떻게 해야?

부동산 대책 이후 대통령 국정 지지도는 소폭 상승

여론조사 개요

조사 기관 : 한국갤럽 자체 조사

조사 기간 : 2025년 10월 21~23일(10월4주)

표본 오차 : ±3.1%p (95% 신뢰 수준)

그 밖의 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조

오늘은 한국갤럽의 주간 여론조사 결과 전해드립니다. 지난 한 주 동안의 이슈 가운데 논란이 컸던 10.15 부동산 시장 안정화 대책에 대한 조사결과가 나와서 이 부분 집중적으로 살펴보겠습니다. 이어서 지난주 대비 소폭 상승한 이재명 대통령 국정지지도 관련 결과도 정리해보겠습니다.부동산 규제 지역을 서울 전역과 경기 12곳으로 확대하고 주택담보대출 한도 제한을 강화한 10.15 주택시장 안정화 대책에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다. 적절하다는 응답이 37%, 부적절하다 44%로 나타났습니다. 모름과 응답거절은 19%였습니다.지역별로는 전 지역이 규제 대상인 서울에서 적절과 부적절이 각각 36%와 49%로 나타나 전국 평균보다 부정 답변이 높은 편이었습니다. 인천/경기는 39% 대 43%로 전국 평균과 비슷한 경향을 보였습니다.연령대별로는 생애 첫 주택 마련과 이른바 갈아타기에 상대적으로 관심이 많은 30, 40대의 반응이 극명하게 엇갈렸는데요, 30대는 24 대 57%로 부적절이 2배 이상 많았습니다. 전 연령 가운데 가장 부정 답변 비율이 컸습니다. 반면 40대는 53 대 35%로 긍정 답변이 전 연령대에서 최고로 나타났습니다.주택 소유 여부에 따른 답변 차이도 눈에 띄었는데요. 유주택자의 경우는 적절 41 대 부적절 44, 무주택자는 적절 31, 부적절 44로 긍정 답변 비율에서 유주택자에 비해 10%p 낮았습니다.가장 확연한 차이는 대통령 직무 평가에 긍정 답변한 사람과 부정 답변한 사람 간의 응답이었습니다. 긍정 평가자(전체 응답자 1,000명 가운데 559명) 사이에선 적절 58, 부적절 23%로 이번 부동산 대책에 호의적인 반응이 2배 이상 많았습니다. 하지만 부정 평가자(전체 1,000명 가운데 331명)에선 적절 9, 부적절 81%로 9배 차이였습니다. 한국갤럽은 주택 유무와 거주지별 차이보다는 정치적 태도 별 시각차가 큰 편이라고 분석했습니다.참고로 한국갤럽의 7월 8~10일 부동산 정책 평가에서는 긍정 35%, 부정 25%였고, 40%가 평가를 유보했습니다. 이어 이재명 정부 출범 100일 무렵인 9월 9~11일 부동산 정책 평가에서는 긍정 32%, 부정 35%로 7월 대비 부정률이 10%포인트 늘었습니다. 이번 조사까지 비교해보면 전반적으로 부정 답변 비율이 증가하는 경향을 보이고 있습니다.재산세와 종합부동산세 등 부동산 보유세를 어떻게 해야하는 지에 대한 질문에는 현재보다 높여야 한다 26%, 낮춰야한다 27%, 현 수준 유지 33%로 나타났습니다. 모름과 응답거절은 14%였습니다.지역별로 보유세를 높여야한다는 비율이 가장 높은 곳은 서울(32%)이었고 가장 낮은 곳은 대구/경북(18%)이었습니다. 10.15 부동산 대책을 긍정 평가한 사람 가운데에서는 높여야 한다 43 낮춰야 한다 16%였고 부정 평가한 사람들 중에는 높여야 한다 13, 낮춰야 한다 42%로 정반대로 나타났습니다.보유세는 높이고 부동산 거래 시 취득세와 매매 차익에 대한 양도소득세는 낮춰야 한다는 일각의 주장에 대한 조사결과도 나왔습니다. 찬성이 54%로 과반이었고 반대는 27%, 모름/응답거절은 18%였습니다.이번 주 조사에서 이재명 대통령의 국정 지지도(직무 수행 긍정평가)는 56%로 집계됐습니다. 부정 평가는 33%, 의견 유보는 11%였습니다. 9월3주 60에서 4주 55, 직전 조사인 10월3주 54%로 하향하던 추세가 반등했습니다.이 대통령이 '잘하고 있다'는 평가는 더불어민주당 지지층(93%), 성향 진보층(89%), '잘못한다'는 국민의힘 지지층(75%)과 보수층(60%)에서 두드러지며 중도층은 59%가 긍정적, 29%가 부정적으로 봤다고 한국갤럽은 분석했습니다.긍정 평가자에게 이유를 자유 응답 형식으로 물었더니 '경제/민생'(19%), '외교'(14%), '전반적으로 잘한다', '소통'(이상 7%) 순으로 답변했습니다. 부정 평가자는 '외교'(15%), '부동산 정책/대출 규제'(11%), '친중 정책/중국인 무비자 입국'(9%)을 꼽았습니다.지난 한 주간 있었던 일들을 보면 캄보디아에서 구금된 한국인 송환과 체포, 코스피 장중 3.900선 첫 돌파, 10.15 부동산 대책 후폭풍과 이상경 국토부차관 갭투자 사과 등이 있었습니다.정당 지지도는 민주당 43%, 국민의힘 25%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%로 집계됐습니다. 추석 연휴 전후로 40%를 하회했던(9월4주 38-10월3주 39) 민주당 지지율이 40%대를 회복했고 국민의힘은 24-25-25%로 큰 변화가 없었습니다.