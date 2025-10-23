[8뉴스 예고] '갭투자' 이상경 대국민 사과…여당 실언 논란도

8시 뉴스 주요 내용입니다.



1. '갭투자' 이상경 대국민 사과…여당 실언 논란도



갭투자 의혹 등으로 도마에 오른 이상경 국토교통부 1차관이 "국민 눈높이에 한참 못 미쳤다"며 고개를 숙였습니다. 여당 국토위 간사인 복기왕 의원의 15억 서민 아파트 실언 논란도 이어지며 정치권이 들썩였습니다.



2. 이 대통령 "관세협상 합리적 결과 이를 것"



이재명 대통령이 미국 CNN과 인터뷰에서 한미 관세 협상에 "많은 시간과 노력이 필요한 것 같다"면서도 "합리적 결과에 이르게 될 것"이라고 말했습니다. 또 경주 APEC에서 북미 정상이 만날 수 있다면 적극 지원할 생각이라고도 밝혔습니다.



3. 정부 "윤 대통령실 이전, 이태원 참사에 영향"



윤석열 정부의 대통령실 용산 이전이 이태원 참사에 영향을 줬다는 정부 감사 결과가 나왔습니다. 유족 측은 진상규명의 단초를 열었다고 평가했습니다.



4. 방송사 간부 퇴장 논란…최민희 "성찰하겠다"



최민희 국회 과학기술정보통신위원장이 국정감사 도중 편파보도 등을 이유로 방송사 간부를 퇴장시킨 일을 두고 파장이 계속되고 있습니다. 최 위원장은 '성찰하겠다'고 밝혔습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.