미중, 24∼27일 말레이시아 무역회담…APEC 정상회담 사전 준비

▲ 스콘 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리

미국과 중국이 경주 APEC 정상회의를 앞두고 오는 24일부터 말레이시아에서 제5차 고위급 무역 회담을 열기로 했습니다.중국 상무부는 오늘(23일) 홈페이지를 통해 미중 양국의 협의에 따라 중국 무역 협상을 이끄는 허리펑 부총리가 24∼27일 대표단을 이끌고 말레이시아를 방문해 미국 측과 무역 협상을 개최한다고 발표했습니다.상무부 대변인은 "양국은 올 들어 양국 정상이 통화로 한 합의에 따라 중미 경제·무역 관계 중의 중요한 문제에 관해 협상을 진행할 것"이라고 설명했습니다.미중은 지난 4월부터 서로 고율 관세와 무역 통제 조치를 주고받으며 대치해 오다 지난 5월 스위스 제네바와 6월 영국 런던, 7월 스웨덴 스톡홀름, 9월 스페인 마드리드로 장소를 바꿔가며 고위급 무역 회담을 열고 쟁점을 논의해 왔습니다.회담 때마다 스콧 베선트 재무장관, 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표가 미국 대표단을, 허리펑 부총리가 중국 대표단을 이끌었습니다.다섯 번째인 이번 고위급 무역 회담은 오는 31일 경주에서 개막하는 APEC 정상회의를 계기로 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 회동이 예상되는 가운데 이뤄지는 행사로, 양국 대표단은 정상회담에 앞서 무역 분야 의제를 사전 조율할 것으로 보입니다.베선트 장관·그리어 대표와 허 부총리는 제5차 회담 개최를 확정한 뒤 지난 18일 화상 통화로 먼저 의견을 나눴습니다.(사진=AP, 연합뉴스)