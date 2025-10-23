'재일 한국인 최초 천만 흥행' 이상일 감독, '국보' 개봉 앞두고 11월 12일 내한

이미지 확대하기

일본에서 재일 한국인 최초로 천만 흥행에 성공한 이상일 감독이 '국보'의 개봉에 맞춰 내한한다.'국보'는 국보의 경지에 오르기 위해 서로를 뛰어넘어야만 했던 두 남자의 일생일대의 이야기를 그린 작품. 영화를 연출한 이상일 감독이 11월 12일(수)부터 서울 내한, 13일(목) 내한 공식 기자간담회 및 14일(금) 매체 인터뷰와 프리미어 GV 등 다양한 홍보 프로모션을 소화할 예정이다.이에 이상일 감독은 한국 영화 팬들에게 내한 인사를 전했다. 이상일 감독은 "안녕하세요. 한국 관객 여러분 영화 국보를 연출한 이상일 감독입니다. 부산국제영화제에서 짧게 인사드렸는데 11월 19일(수) 대한민국 극장 개봉에 맞추어 다시 서울을 방문하게 되었습니다. 한국에서 다양한 매체를 통해 만나 뵙길 바라며 가까운 곳에서 관객 여러분들도 만날 수 있을 거라 기대합니다. '국보'는 예술에 인생을 바친 남자들의 약 반세기에 걸친 뜨거운 연대기입니다. 일본에서 감사하게도 천만 관객을 동원했는데, 이 흐름과 열기가 한국까지 이어지길 기대하고 있습니다. 11월 서울에서 뵙겠습니다. 감사합니다"라고 전했다.재일 한국인 이상일 감독의 연출작 '국보'는 칸영화제 및 부산국제영화제에 초청되었으며 일본 개봉 102일 만에 누적 관객 수 1천만 명을 돌파하며 흥행 164억 엔(한화 약 1,544억 원)을 기록했다. 이는 일본 실사 영화 역사상 두 번째 천만 영화이자, 올해 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'에 이어 최고 흥행 기록을 달성했다.재일 한국인 이상일 감독 연출로 일본 영화 역사를 뒤바꾼 뜨거운 영화 '국보'는 11월 19일(수) 전국 극장에서 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)