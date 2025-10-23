안효섭, 완벽한 균형의 완성형 미남…"연기, 나 자신을 알아가는 과정"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

배우 안효섭이 내면의 깊이를 드러냈다.안효섭이 남성 패션 매거진 맨 노블레스(MEN Noblesse)의 커버를 장식하며 독보적인 존재감을 다시 한번 입증했다. 이탈리아의 한 주얼리 브랜드와 협업으로 진행된 이번 화보에서 안효섭은 세련된 무드와 고급스러운 감성을 완벽히 조화시킨 비주얼로 시선을 사로잡았다.공개된 화보 속 안효섭은 화이트, 블랙 셔츠와 버건디 니트 룩을 소화하며 서로 다른 매력을 선보였다. 깔끔하게 풀어 연출한 셔츠에 시계와 장신구를 매치한 스타일은 지적이면서도 세련된 섹시함을 자아내고, 버건디 컬러의 터틀넥 니트와 미니멀한 실버 주얼리, 시계를 더한 컷에서는 따뜻하면서도 묵직한 남성미를 드러내 이목을 집중시킨다. 특히 시계의 팔각형 디자인이 상징하는 '완벽한 균형'은 다재다능한 배우 안효섭의 면모와 맞닿아, 완성형 미남의 정석을 더욱 돋보이게 한다.카메라를 향한 부드러운 눈빛과 여유로운 포즈 속에서 풍겨 나오는 안효섭만의 절제된 카리스마 역시 화보의 완성도를 한층 높였다. 이는 단순한 스타일링을 넘어 그의 내면에서 비롯된 깊은 무드와 에너지를 고스란히 전하며 보는 이들을 매료시킨다.화보와 함께 공개된 인터뷰에서 안효섭은 '균형'과 '절제'를 키워드로 자신만의 철학을 진솔하게 전했다. 그는 "힘들어야 한다는 걸 배웠어요. 계속 도전하는 환경 속에서 감당할 만큼의 에너지를 쓰는 것, 너무 힘들지도 편하지도 않은 지점에서 중심을 잡는 게 중요하죠"라며 내면의 깊이와 성숙함을 드러냈다.또한 "연기는 결국 저 자신을 알아가는 과정이에요. 캐릭터에 저를 대입하면서 '나는 이런 면이 있구나'를 깨닫죠"라고 전하며 연기를 통해 스스로를 확장해 나가는 배우로서의 진지한 태도를 엿보게 했다.어떤 배우가 되고 싶냐는 질문에는 "전혀 상상해 보지 않았어요. 앞으로도 안 할 것 같아요. 주어진 작품을 열심히, 재미있게 하다 보면 어디로든 흘러가겠죠. 그래서 현재에 집중하려고 해요. 지금은 연기를 할수록 퍼즐을 맞춰가는 느낌이에요. 어떤 그림인지 모르겠지만. 그런데 사람 안효섭은 어떻게 나이 들어갈지 궁금해요"라며 진솔한 생각을 전했다.이렇듯 꾸밈없이 담백하지만, 프레임 안에서 압도적인 존재감을 발산하는 배우 안효섭. 그는 최근 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와 영화 '전지적 독자 시점'을 통해 한계 없는 연기 스펙트럼을 보여주며 '글로벌 대세'로서의 입지를 단단히 굳혔다. 또한 2026년에는 SBS 드라마 '오늘도 매진했습니다'를 통해 로맨틱 코미디의 왕자로 복귀한다.[사진 제공 = MEN Noblesse]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)