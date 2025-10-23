채상병특검 피의자 '무더기 구속심사'…이종섭·임성근 등 7명

<앵커>



오늘(23일) 법원에서 이종섭 전 국방장관과 임성근 전 해병대 1사단장 등 채상병 특검의 핵심 피의자 7명에 대한 구속영장 실질심사가 열리고 있습니다. 현장 취재 기자 연결해 보겠습니다.



편광현 기자, 7명의 영장 심사가 순차적으로 진행되고 있죠?



<기자>



우선 오늘 오전 10시 10분부터 이종섭 전 국방부 장관의 구속 전 피의자 심문이 이곳 서울중앙지법 319호 법정에서 2시간 20분가량 진행됐습니다.



이 전 장관은 오늘 심사에서 채 상병 순직에 대한 유감을 짧게 표명했지만, 직권남용 등 자신의 혐의는 모두 부인한 것으로 전해졌습니다.



[이종섭/전 국방부장관 : (이첩 보류가 장관 적법한 권한이라 생각하십니까?) 법정에서 충분히 설명드렸습니다.]



이 전 장관은 윤석열 전 대통령의 격노 이후 임성근 전 해병대 1사단장을 채 상병 사건 혐의자에서 제외하도록 하는 '수사 외압'을 주도한 혐의를 받습니다.



오늘 오후부터는 수사 외압 과정에 개입한 것으로 지목된 유재은 전 법무관리관 등 4명과, 무리한 수색 지시를 내려 채 상병을 숨지게 한 혐의를 받는 임 전 사단장과 최진규 전 포병 11대대장의 구속 전 피의자 심문이 순차적으로 진행되고 있습니다.



<앵커>



오늘 영장 발부 여부에 채상병 특검 수사의 성패가 달렸다, 이렇게 볼 수 있는 건가요?



<기자>



채상병 특검팀은 출범 후 110여 일 동안 구속되거나 기소된 인물이 1명도 없었는데요.



오늘 무더기로 구속심사가 열리면서 결과에 따라 특검팀의 수사 성패가 결정될 전망입니다.



의혹의 정점인 윤 전 대통령은 변호인 재판 일정을 이유로 오늘 특검 출석을 거부했는데, 만약 주요 피의자들이 구속되면 향후 윤 전 대통령 수사에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.



<앵커>



내란특검은 박성재 전 법무장관에 대해서 구속영장을 다시 청구할 준비를 하고 있죠?



<기자>



내란특검팀은 오늘 오후 3시 박성재 전 법무부 장관을 다시 소환했습니다.



박 전 장관은 12·3 계엄 당시 합동수사본부에 검사 파견과 교정본부 수용 공간 검토를 지시하는 등 내란 중요임무종사 혐의를 받습니다.



오늘 조사는 지난 15일 기각된 박 전 장관의 구속영장 재청구를 앞두고 혐의를 다지기 위한 건데요.



특검팀은 지난 구속영장 기각 결정문에서 쟁점이 됐던, '위법성 인식 여부'를 집중 추궁할 것으로 보입니다.



(현장진행 : 노재징, 영상취재 : 김승태 ,영상편집 : 최혜영)