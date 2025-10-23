오세훈, 내달 8일 김건희 특검 출석…'여론조사비 대납' 조사

▲ 정치 브로커 명태균 씨가 23일 서울 중구 서울시청에서 열린 2025년 국회 행정안전위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 오세훈 서울시장.

김건희 여사 관련 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오세훈 서울시장을 내달 8일 출석시켜 조사합니다.특검팀 관계자는 오늘(23일) 브리핑을 통해 내달 8일 오전 9시에 오 시장과 '정치브로커' 명태균 씨를 소환해 대질 신문을 한다고 밝혔습니다.오 시장은 정치자금법 위반 혐의 피의자로, 명 씨는 참고인 신분으로 부릅니다.오 시장이 소환된 것은 특검팀이 지난 7월 2일 수사를 개시한 이후 처음입니다.특검팀은 당일 양측에 오 시장의 '여론조사비 대납' 의혹을 집중적으로 캐물을 것으로 보입니다.오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 당시 명 씨가 실질적으로 운영한 여론조사업체 미래한국연구소가 13차례 비공표 여론 조사를 하는 데 들어간 비용 3천300만 원을 오랜 후원자로 알려진 김한정 씨가 대납하는 데 관여했다는 의혹을 받습니다.명 씨는 당시 자신이 오 시장과 총 7차례 만났으며 오 시장이 선거 때 "살려달라", "나경원을 이기는 조사가 필요하다"고 말했다고 주장해 왔습니다.오 시장은 혐의를 전면 부인하고 있습니다.오 시장 측은 초반에 명 씨의 부정 여론조사 수법을 확인한 뒤 관계를 끊었기에 그에게 여론조사를 의뢰한 적도, 결과를 받아본 적도 없다며 줄곧 관련성을 부인해 왔습니다.이번 의혹은 특검팀의 수사대상 가운데 수사가 상당 부분 이뤄진 편에 속합니다.특검팀이 출범하기 전 서울중앙지검 명태균 사건 전담수사팀은 지난 3월 오 시장 집무실과 공관을 압수수색한 이후 오 시장과 김한정 씨, 강철원 전 서울시 정무부시장, 김영선 전 의원 등 측근들을 줄줄이 불러 조사했습니다.강 전 부시장은 명 씨와 여론조사에 관해 소통하는 등 오 시장과 명 씨 사이에 역할을 해왔습니다.검찰의 수사 기록을 넘겨받은 특검팀은 대질 조사를 통해 명 씨와 오 시장의 진술 진위를 검토한 후 비교적 신속하게 기소 여부를 결정할 것이란 전망이 나옵니다.(사진=연합뉴스)