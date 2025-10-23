이 대통령 "관세협상, 시간 걸리겠지만 합리적 결과 이를 것"

<앵커>



이재명 대통령이 미국 CNN 방송과 인터뷰에서 한미 관세협상에 대해 "시간이 걸리겠지만, 합리적인 결과에 이를 것"이라고 말했습니다. 이번 경주 APEC을 계기로 북미회담이 이뤄진다면 적극 지원하겠다는 뜻도 밝혔습니다.



박예린 기자입니다.



이재명 대통령이 어제(22일) 용산 대통령실에서 미국 CNN방송과 진행한 인터뷰 내용이 오늘 공개됐습니다.



이 대통령은 김용범 대통령실 정책실장 등 대미 협상단이 미국을 찾아 관세협상 세부 논의를 진행하는 것에 대해 긍정적인 전망을 내놨습니다.



[이재명 대통령 : 이성적으로 충분히 납득할 수 있는 합리적인 결과에 결국은 이르게 될 것이라고 믿습니다.]



다만 이 대통령은 양국의 의견을 조정하는 데 상당한 시간과 노력이 걸릴 것이라고 덧붙였습니다.



다소 시간이 걸리더라도 국익을 바탕으로 우리 외환시장 상황을 고려한 합리적인 결과를 만들겠다는 의지를 거듭 확인한 것으로 풀이됩니다.



이 대통령은 다음 주로 다가온 경주 APEC 정상회의를 계기로 북미 정상회담이 성사될 수 있느냐는 질문에 가능성은 높지 않지만, 만약 북미가 만난다면 적극적으로 지원하겠다고 설명했습니다.



[이재명 대통령 : 이번 APEC 계기에 혹여라도 가능성이 크진 않지만 북미가 전격적으로 만날 수 있다면 전적으로 환영하고 적극적으로 지원할 생각입니다.]



이 대통령은 트럼프 대통령이 세계 평화를 이루길 원한다며 자신이 트럼프 대통령에게 피스메이커의 역할을 요청한 이유라고 말했습니다.



북한 김정은 위원장을 향해선 "만나고 대화하는 것이 문제를 해결하는 첫 출발점이 될 것"이라는 메시지를 남겼습니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 전민규)