'MBC 보도본부장 퇴장 조치'…"건강한 언론 위해 지적 계속" [스프]

이틀째 잇단 입장문…'편파적 보도에 질의했을 뿐인데 왜 부적절?'

[국감 질의 전 MBC보도본부장께 교정교열 받을까요?]

민주당의원은 근거자료를 가지고 주장했고 국힘의원은 막무가내였으며 삿대질에 쌍욕을 퍼부었습니다. MBC는 양비론을 가장해 그 국힘의원 편을 드는 기사를 보도했고 비공개국감에서 제가 물었습니다. 이거 편파적이지 않냐는 취지로. MBC 보도본부장에게 MBC가 친국힘 극 편파보도를 해도 비공개국감에서 편파적이지 않나? 묻지도 못할 정도입니까

[MBC 국감 관련 논란에 대한 입장을 밝힙니다]

해당 리포트에 대해서는 MBC 내부에서도 지적이 있었던 것으로 들었습니다. MBC 내부에서도 문제점을 공유했다는 것인데, '비공개 국감'에서, 보도에 언급된 제가 입장을 밝히고, 문제의식을 전달한 것이 대체 왜 부적절하다는 것입니까? 국감 업무보고를 하는 자리에 참석한 MBC 임원이 국회의원의 질의에 대해 부적절하다고 '평가'하며 답변을 완강하게 거부했기 때문에 그 자리에 있을 필요가 없어 나가라 한 것입니다. 답변을 안하겠다는 분이 굳이 그 자리에 앉아 있을 필요는 없었습니다.

MBC 보도 어땠길래..'욕설문자 주체 혼돈 주고 위원장 발언도 오인케 해'

더불어민주당 김우영 의원이 국민의힘 박정훈 의원이 보낸 욕설 문자를 전화번호와 함께 느닷없이 공개한 겁니다.



[박정훈/국회 과방위원 (국민의힘)]

"이 찌질한 XX야라고 문자가 왔어요. 그래서 제가 거기다 뭐라고 답을 했냐. 이 창의력 없는 인간아."



[김우영/국회 과방위원 (더불어민주당)]

"'인간 대 인간으로 옥상으로 올라와' 그랬어요."



피감기관을 앞에 두고 욕설 문자의 진위를 가리는 '코미디' 같은 상황이 벌어졌습니다.



[최민희/국회 과방위원장 (더불어민주당)]

"내가 본인이 '이 찌질한 x아' 문자를 보냈더니, 바로 곧장 '이 찌질한 XX야'라고 답장이 왔다."



급기야 공개가 원칙인 국감장에서 기자들까지 퇴장시켰습니다.



[최민희/국회 과방위원장 (더불어민주당)]

"제가 결정합니다. 기자분들 나가주십시오."



- MBC 뉴스데스크 보도 中(10월19일)

MBC 내부와 기자협회의 비판.."방식 장소 모두 부적절..언론 독립 침해"

MBC 조직 구조상 개별 보도의 책임은 보도국장에게 있다. 상급 임원인 보도본부장이 이레 관여하는 것은 방송법상 명백한 월권이다.. 방송관계법을 총괄하는 국회 상임위원장이 공영방송의 업무보고 자리에서 보도 관련 임원을 상대로 퇴장을 명령한 행위는 명백한 부적절함을 넘어 언론의 자유에 대한 위협으로 비칠 수 있다. 이러한 태도는 권력기관이 언론을 위압하거나 간섭하는 것으로 오해받을 소지가 크다.

현직 국회의원이자 집권 여당의 과방위원장인 최 위원장은, 자신에 대한 보도에 문제가 있다고 판단했다면 공개적이고 합법적인 절차를 통해 문제를 제기할 수 있는 충분한 권한을 가지고 있다. 언론중재위원회 등 공적 기구를 통한 구제 절차 또한 언제든 활용할 수 있다.. 더욱이 이에 대한 언론계의 정당한 비판이 제기되자, 최 위원장은 자신의 SNS를 통해 "비공개 국감에서 한 문장 지적도 못 견디겠느냐"고 되려 MBC를 재차 압박했다. 매우 유감스러운 태도다.

"필요하다면 계속 지적" 글 썼다 국감 중 "성찰하겠다"