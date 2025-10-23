미미미누, 출연자 피소 사건에 입 열었다…"법적 대응 준비 중"

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 ㅣ 강경윤 기자] 입시 콘텐츠로 큰 인기를 얻고 있는 유튜버 미미미누(본명 김민우)가 자신의 유튜브 채널 출연자 A씨에게 명예훼손 및 모욕 혐의로 고소를 당한 가운데, 입장을 밝혔다.미미미누는 지난 21일 이 사건이 보도되자, 자신의 팬카페를 통해 "제 채널 콘텐츠에 참가했던 출연자가 저를 고소했다"며 "현재 이에 대한 법적 대응을 준비 중"이라면서 현재 수사가 진행 중인 사안인 만큼, 절차가 마무리되고 명확한 결과가 나온 후 입장을 공유 드리겠다. 그때까지 조금만 기다려주시면 감사하겠다"고 밝혔다.미미미누는 '5수 끝에 고려대 행정학과에 합격한 입시생'으로 이름을 알렸으며, 수험생 입시 관련 콘텐츠 유튜브 채널로 많은 구독자들의 사랑을 받고 있다.미미미누의 피소 사건을 보도한 한 매체에 따르면 미미미누가 진행하는 유튜브 채널에 출연한 고소인 A씨가 과거 일로 인해 방송 하차를 한 일이 있었는데, 당시 미미미누가 자신을 찾아와 강압적으로 하차를 요구했으며, 해당 논란에 대해 방송에서 다루지 말아 줄 것을 요청했음에도 미미미누가 이를 거부하고 라이브 방송을 통해 시청자들에게 해당 내용을 언급했다고 주장했다.특히, 미미미누가 생방송 중 A씨를 향한 악성 댓글 중 "어머니도 정신병자니까 얘도 정신병자"라는 내용을 그대로 읽었다고 주장하며, 이로 인해 A씨가 극심한 정신적 스트레스를 받아 양극성 정동장애(조울증) 진단을 받고 극단적 시도까지 했었다고 밝혔다.고소장에서 A씨는 또한 진범은 친동생이었으며 자신은 죄를 뒤집어쓴 것임에도 불구하고 미미미누의 무책임한 발언으로 절도범이라는 낙인이 찍혀 고통받았다고 호소한 것으로 전해졌다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)