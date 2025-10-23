[자막뉴스] "응, 너네 엄마" '패드립' 등장에…"소련식 선전보다 수준 낮아"

도널드 트럼프 미국 행정부의 공보 담당자들이 기자 질의에 상대의 엄마를 모욕하는 패륜성 속어로 잇따라 답한 사실이 알려져 파장이 일고 있습니다.



지난 18일 진보 성향 인터넷 매체 허프포스트 백악관 담당 기자가 피트 헤그세스 국방장관의 넥타이 색이 러시아 국기의 색 조합과 비슷하다고 지적한 게 발단이었습니다.



당시 헤그세스 장관이 이 넥타이를 맨 채 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 회담에 배석한 걸 두고 미국이 러시아의 편을 드는 게 아니냐는 논란이 나왔습니다.



이를 질문한 기자에게 숀 파넬 국방부 수석대변인은 문자메시지로 "그건 너네 엄마가 사준 애국적인 미국 넥타이야 멍청아"라고 답했습니다.



'너네 엄마'는 미국 청소년들이 성적 뉘앙스를 담아 상대를 도발하는 무례한 표현입니다.



다음 날 같은 기자가 미·러 정상회담 장소가 헝가리 부다페스트로 결정된 배경을 묻자 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 또다시 "너네 엄마가 결정했다"고 답했고, 스티븐 청 공보국장도 "너네 엄마"라고 같은 대화창에 답변했습니다.



그러면서 레빗 대변인은 "당신은 극좌 글쟁이일 뿐", "거짓되고 편향된 헛소리 같은 질문 그만해라"라고도 말했습니다.



이 대화 내용은 레빗 대변인이 해당 기자가 정치적 의도를 가지고 질문했다며 메시지를 공개해 알려졌습니다.



뉴욕타임스는 "미국 정치가 진지한 공론장으로서 기능을 상실했다는 증거"라고 비판했고 폭스뉴스도 "언어의 품위를 지키지 못했다"고 지적했습니다.



러시아 매체들까지 나서 "워싱턴이 냉전 시절 비난하던 소련식 선전보다 더 유치하다"라고 조롱했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이승진, 제작 : 디지털뉴스편집부)