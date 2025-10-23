뉴스

[여담야담] '갭투자 논란' 이상경 차관, 공개 사과…민주당 내서도 "사퇴해야"

[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원
--------------------------------------------

● '갭투자' 이상경 사과

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"사과는 깔끔해야…이상경 사과, 배우자 운운하며 또 다른 구실 만들어"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"국토부 장차관 모두 비전문가·낙하산…이 대통령이 인사 책임져야"

● '부동산 을사오적' 총공세

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"주진우, '을사오적' 비유는 과해…전 정부의 부동산 정책 실패 여파도 있어"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"주진우, 을사오적에 빗댄 건 잘못…'조요토미 희대요시' 논란과 다를 게 없어"

● "15억은 서민 아파트"

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"문 정부 때 '보유세 강화' 정책 실패…민주, 지방선거 전에 세금 언급 부담돼"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"토허제·대법관 증원·검찰청 폐지, 던지기식 정책…윤 정부 때 '의사 증원' 생각나"

