뉴스

도로 위에서 술 뿌리고 '북어' 투척…"뭐 하는 짓이야?" 두 눈 의심 [자막뉴스]

박서경 기자
작성 2025.10.23 15:28 수정 2025.10.23 15:33 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
노란색 외투를 입은 한 여성이 도로 위에서 자신의 차량 주변을 돌며 무언가를 뿌립니다.

다른 방향에서 달리던 차량은 이 여성을 발견하고 급히 방향을 틉니다.

이 여성은 이어 도로 한복판으로 북어를 집어던졌습니다.

달리던 차량이 맞을 뻔했지만 아랑곳하지 않고 행동을 이어갑니다.

지난 21일, 한 온라인 커뮤니티에는 '새 차를 산 뒤 고사를 지낼 때 저렇게 하는 사람도 있다'는 제목의 글이 올라왔습니다.

작성자는 고사를 지낼 거면 자기 집 앞 주차장이나 공터에서 하면 될 텐데, 굳이 차가 다니는 도로 위에서 그런 행동을 했다며 비판했습니다.

이어 "북어를 던져 지나가던 택시가 맞을 뻔했다"며 "대체 무슨 생각으로 저런 행동을 하는지 모르겠다"고 분노를 드러냈습니다.

온라인에서는 이 여성의 행동이 도로교통법 위반에 해당할 수 있다는 지적도 나왔습니다.

도로교통법 제68조에 따르면 이런 행위는 '통행 방해 행위'로 분류되며, 10만 원 이하의 벌금이나 구류에 처해질 수 있습니다.

또 도로 위에서 물건을 던지거나 차량의 운행을 방해할 경우, 제46조에 따라 '안전운전 의무 위반'으로 범칙금과 벌점이 부과될 수 있습니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 이수민 / 화면출처: 보배드림 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지