다비치 이해리, 최우식♥정소민 사랑 노래한다…'우주메리미' OST 참여

[SBS연예뉴스 | 강선애 기자] 여성듀오 다비치 멤버 이해리가 '우주메리미' OST 가창에 참여했다.이해리가 부른 SBS 금토드라마 '우주메리미' OST Part.5 '그댄 알고 있나요'가 오는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.최우식, 정소민 주연의 '우주메리미'는 경품으로 당첨된 최고급 신혼집을 차지하기 위한 두 남녀의 90일간의 설렘 가득 위장 신혼 생활을 그린 작품이다. 방영 4회 만에 극 중 김우주(최우식 분)와 유메리(정소민 분)의 과거 어린 시절 인연에 대한 비밀이 밝혀지며, 두 사람의 관계 변화에 귀추가 주목되고 있다.이해리가 참여한 드라마의 다섯 번째 OST 음원 '그댄 알고 있나요'는 따뜻한 감성의 포크 발라드다. 어쿠스틱 기타와 이해리 특유의 감성적인 보컬이 중심을 이루며, 담백하고 편안하지만 서로에 대한 깊은 마음이 전해지는 곡이다. 시간이 흘러도 변치 않는 사랑의 감정을 담은 이 곡은 두 주인공의 서사에 잔잔히 녹아 들어, 시청자들의 마음에 진한 감동을 선사한다.한편 '우주메리미'는 "내가 메리 씨 좋아하나 보죠"라며 김우주의 돌직구 고백에 이어, 유메리의 전 약혼자 김우주(서범준 분)가 한국으로 돌아오면서 본격적인 삼각 로맨스가 펼쳐질 것을 예고했다. '우주메리미'는 오는 24일 밤 9시 50분 5회가 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)