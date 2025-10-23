LA 다저스 김혜성, 토론토행 전용기 탑승…WS 출전할 듯

▲ 로스앤젤레스 다저스 김혜성이 23일(한국 시간) 미국프로야구 메이저리그 월드시리즈 1차전이 열리는 캐나다 토론토로 향하는 구단 전용기에 오르고 있다.

로스앤젤레스 다저스의 멀티 플레이어 김혜성(26)이 '꿈의 무대' 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS·7전 4승제)를 밟을 것으로 보입니다.다저스 구단은 오늘(23일) 소셜미디어를 통해 결전지인 캐나다 온타리오주 토론토행 전용기에 탑승하는 소속 팀 선수들의 모습을 소개했습니다.간판스타 오타니 쇼헤이를 비롯해 무키 베츠, 클레이튼 커쇼 등이 웃으며 전용기에 올랐습니다.김혜성은 휴대전화로 얼굴의 반을 가린 채 활짝 웃는 표정으로 전용기 계단을 올라갔습니다.다저스는 아직 WS 출전 로스터를 발표하지 않았지만, 김혜성이 전용기에 오르는 모습이 포착되면서 엔트리에 포함될 가능성이 커졌습니다.올 시즌을 앞두고 다저스에 입단한 김혜성은 마이너리그에서 시즌 개막을 맞았으나 지난 5월 빅리그에 합류한 뒤 정규시즌 71경기에서 타율 0.280, 3홈런, 17타점, 19득점, 13도루, OPS(출루율+장타율) 0.699를 기록했습니다.주로 백업 멤버로 부상 선수들의 빈자리를 메우며 쏠쏠한 활약을 펼쳤습니다.정규시즌 막판엔 체력 저하로 타격 성적이 떨어졌으나 빠른 발로 다저스의 포스트시즌 진출에 힘을 보탰습니다.가을 무대에선 많은 경기에 출전하지 못했습니다.지난 10일 필라델피아 필리스와 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 4차전에서 1대 1로 맞선 연장 11회말에 토미 현수 에드먼의 대주자로 출전한 것이 전부입니다.다만 김혜성은 당시 결승 득점을 기록해 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 진출에 일조했습니다.다저스와 토론토 블루제이스의 WS는 1차전은 25일 오전 9시 토론토의 홈구장인 토론토 로저스센터에서 열립니다.역대 한국인 메이저리거로 대망의 WS 무대를 밟은 선수는 박찬호, 김병현, 류현진, 최지만 4명입니다.(사진=다저스 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)