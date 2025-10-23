이총민, 한국 아이스하키 최초 'NHL 2부' 승격

▲ 이총민

한국 아이스하키의 '역대급 재능' 이총민이 한국 선수 최초로 북미아이스하키리그(NHL) 2부 리그인 아메리칸하키리그(AHL)에 진출하는 쾌거를 이뤘습니다.이총민의 원소속팀인 HL 안양 구단은 이총민이 AHL 클리블랜드 몬스터스와 입단 계약을 체결했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.AHL은 세계 최고 무대인 NHL의 바로 아래 리그로, NHL 구단들이 유망주를 육성하고 기량을 점검하는 핵심 무대입니다.이총민이 입단한 클리블랜드는 NHL 콜럼버스 블루재키츠의 산하 팀입니다.이번 계약은 이총민이 3부 리그 격인 ECHL에서 거둔 압도적인 성과를 바탕으로 이뤄졌습니다.지난해 HL 안양을 떠나 ECHL 블루밍턴 바이슨스로 이적한 이총민은 정규리그 62경기에 출전, 22골 33어시스트로 팀 내 포인트(골+어시스트) 2위에 오르는 맹활약을 펼쳤습니다.유소년 시절부터 특급 재능으로 평가받은 이총민은 캐나다 주니어 A리그(BCHL)에 진출해 경험을 쌓았습니다.2018-19시즌에는 프린스 조지 스프루스 킹스 소속으로 BCHL 챔피언에 오르기도 했습니다.이후 스웨덴 프로리그를 거쳐 2023년 HL 안양에 입단, 2023-24 아시아리그 정규리그 29경기에서 18골 23어시스트를 올리며 리그 사상 최초로 '데뷔 시즌 최우수선수(MVP)'를 수상했습니다.아시아리그를 평정 뒤, 지난해 더 큰 무대의 꿈에 재도전하기 위해 북미 무대를 택했습니다.이총민이 합류한 클리블랜드 몬스터스는 AHL 노스 디비전 소속으로, 현재 2025-2026시즌 4경기에서 2승 1패 1연장패(승점 5)를 기록하고 있습니다.(사진=HL 안양 제공, 연합뉴스)