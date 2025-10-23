"2024 세계 석탄 사용량 사상 최대…트럼프 정책, 기후 위기 심화"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

전 세계적인 청정에너지 전환 노력에도 작년 석탄 사용량이 사상 최대치를 기록한 것으로 나타났습니다.가디언에 따르면 국제기후단체 체제전환연구소 등은 22일(현지 시간) 이런 내용이 담긴 '2025년 기후 행동 현황' 보고서를 발표했습니다.작년 석탄 사용량은 증가세를 이어갔습니다.태양광 등을 중심으로 재생에너지 사용이 급속도로 확대됐음에도 전력 수요 자체가 늘면서 석탄 소비가 줄지 않았다는 것입니다.다만 석탄 소비 비중은 점차 줄어드는 추세로 전력원으로 사용되는 석탄 비중은 2023년 35%에서 작년 34%로 하락했습니다.반면 태양광·풍력 비중은 같은 기간 13%에서 15%로 상승했습니다.국제사회가 목표로 정한 지구의 기온 상승 폭인 섭씨 1.5도를 유지하려면 탄소의 순 배출량을 '0'으로 맞춰야 한다고 보고서는 설명했습니다.195개국은 2015년 파리기후변화협정(COP21)을 통해 산업화 이전 대비 지구 표면의 평균기온 상승 폭을 장기적으로 1.5도 이내로 유지하기로 노력하겠다고 약속한 바 있습니다.세계자원연구소(WRI) 클레아 슈머 연구원은 "재생에너지 사용을 늘리는 방향은 맞지만 속도가 충분히 빠르지 않다"라며 "석탄 사용량이 계속 늘면 '1.5도' 목표를 이룰 수 없을 것"이라고 경고했습니다.보고서는 미국 트럼프 행정부의 반 재생에너지 정책을 기후 위기를 심화할 수 있는 부정적 요인으로 언급했습니다.트럼프 행정부는 국제해사기구(IMO)가 온실가스를 줄이기 위해 추진하는 '넷제로(net zero) 프레임워크' 찬성 국가들을 관세 등으로 보복하겠다는 입장입니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 8월 내각회의에서 풍력 발전을 도입하는 국가들을 언급하며 "난 그들이 화석연료로 돌아가기를 바란다"고 비판하기도 했습니다.다만 보고서는 재생에너지의 빠른 성장세는 좋은 소식이라며 특히 태양광을 '역사상 가장 빠르게 성장하는 에너지원'이라고 평가했습니다.그러면서 2030년대 말까지 세계가 탄소 배출량을 목표한 수준으로 줄이려면 태양광·풍력 발전 증가 속도를 두 배 이상으로 끌어올려야 한다고 주문했습니다.건물 난방, 철강 생산 등은 탄소 배출 개선 실적이 저조한 분야로 지목했습니다.도로·운송 부문은 최근 전기차 사용이 늘면서 전기화가 빠르게 진행되고 있다고 분석했습니다.보고서는 탄소를 흡수할 수 있는 산림·습지 등의 훼손에도 우려를 나타냈습니다.작년 회복이 불가능한 수준으로 훼손된 산림은 800만 ha에 달하는데, 이는 2021년 훼손 규모보다 더 늘어난 것입니다.세계 각국은 다음 달 브라질에서 열리는 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에서 파리협정 목표 달성을 위한 방안을 논의합니다.