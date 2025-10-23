수원시, 초등 저학년 등하교 돌봄 확대 운영

▲ 수원시청

경기 수원특례시는 10개 동에서 시범 운영했던 '수원새빛돌봄 초등 저학년 등하교 동행돌봄 서비스'를 다음 달 3일부터 수원시 모든 지역으로 확대 시행한다고 23일 밝혔습니다.이 사업은 초등학교 1∼2학년 자녀를 둔 보호자가 갑작스러운 사정으로 자녀 등하교 동행이 어려울 때 지역의 특성을 잘 알고 활동 경험이 풍부한 통장, 지역사회보장협의체 위원 등이 등교와 하교 시 동행돌봄 서비스를 제공하는 겁니다.수원시는 올해 7월부터 장안구 율천·정자3동, 권선구 평·권선2·호매실동, 팔달구 매교·화서1동, 영통구 매탄3·원천·영통3동 등에서 시범 운영한 결과 시민 만족도와 안전성을 확인했고, 최근 초등학교 주변에서 발생한 아동 유인 시도 사건 등으로 인한 불안감 해소를 위해 사업을 확대 시행하기로 했습니다.학부모는 연간 최대 30일까지 신청할 수 있으며 이용 요금은 시간당 1만 6천900원입니다.기준 중위소득 150% 이하 가구에는 연 최대 100만 원까지 지원되며 그 외 가구는 본인 부담으로 이용할 수 있습니다.(사진=수원시 제공, 연합뉴스)