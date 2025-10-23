고양 K-컬처밸리 우선협상대상자에 라이브네이션 컨소시엄 선정

▲ K-컬처밸리 아레나 조감도

경기도는 고양 K-컬처밸리 아레나부지(T2 부지) 복합개발 사업의 민간공모 우선협상대상자로 라이브네이션 엔터테인먼트와 라이브네이션코리아로 구성된 라이브네이션 컨소시엄이 최종 선정됐다고 23일 밝혔습니다.라이브네이션 엔터테인먼트는 미국에 본사를 둔 세계적인 공연기획사로 한국에 자회사인 라이브네이션코리아를 두고 있습니다.공연업계의 빌보드 차트라 불리는 '폴스타'에서 2024년 세계 티켓 판매 1위 기업으로 선정되기도 했습니다.경기도는 라이브네이션 컨소시엄과 본격 협상에 들어가 내년 2월 기본협약을 체결할 계획입니다.김동연 지사는 이날 고양시 빛마루 방송지원센터에서 열린 K-컬처밸리 민간공모 우선협상대상자 선정 발표 및 간담회에서 "내년 5월 공사 재개를 목표로 가장 훌륭한 기술, 계절과 날씨에 상관없이 연중 열 수 있는 무대, 최대 2만에서 5만 명까지 수용할 수 있는 아레나 조성에 심혈을 기울이겠다. 차질 없이 진행하도록 하겠다"고 말했습니다.K-컬처밸리는 고양시 일산동구 장항동 부지 30만여㎡에 아레나와 스튜디오, 테마파크, 상업·숙박·관광시설을 조성하는 사업입니다.이 중 T2 부지는 K-팝 전문 공연장인 아레나를 포함한 15만 8천㎡ 규모입니다.실내외 4만 2천 석 규모의 아레나는 2021년 착공했지만 코로나19 사태와 건설경기 악화 등으로 2023년 4월 공정률 17% 상태에서 공사가 중단된 상태입니다.경기도는 당초 시행자인 CJ라이브시티의 사업 추진 의지가 없다고 판단해 2016년 5월 체결한 'K-컬처밸리사업 기본협약'을 지난해 6월 해제하고 사업 방식을 민간·공영 이원화(투트랙) 개발로 전환했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)