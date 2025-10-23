오세훈, 국감장 대면 앞둔 명태균에 "거짓에 능한 사람"

▲ 오세훈 서울시장이 23일 서울 중구 서울시청에서 열린 '2025년 국회 행정안전위원회 국정감사'에서 발언하고 있다.

오세훈 서울시장이 '정치 브로커' 명태균 씨를 향해 "거짓에 능한 사람"이라며 이른바 '명태균 게이트' 연루 의혹을 재차 부인했습니다.오 시장은 오늘(23일) 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 자신을 겨냥한 명 씨의 어제(22일) 발언에 대한 입장이 있느냐는 더불어민주당 권칠승 의원의 질의에 "입장 없다"며 이같이 밝혔습니다.앞서 명 씨는 어제 서울중앙지법에서 열린 김건희 여사의 정치자금법 위반 등 혐의 속행 공판에 증인으로 출석하면서 '(오 시장) 관련자들이 조작해서 검찰·경찰에서 진술해 수사가 되지 않는다'는 취지로 발언했습니다.권 의원이 "(명 씨 발언이) 사실이 아니라는 건가"라고 다시 묻자 오 시장은 "네"라고 짧게 답했습니다.검찰은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 당시 명 씨가 실소유한 미래한국연구소가 13차례 오 시장과 관련한 비공표 여론조사를 하고, 오 시장의 오랜 후원자로 알려진 사업가 김한정 씨가 2021년 2∼3월 조사 비용 3,300만 원을 부소장이던 강혜경 씨 개인 계좌로 송금했다는 의혹 등을 살펴보고 있습니다.오 시장 측은 초반에 명 씨의 부정 여론조사 수법을 확인한 뒤 관계를 끊었다면서, 명 씨에게 여론조사를 의뢰한 적도, 결과를 받아본 적도 없다며 관련성을 부인해 왔습니다.명 씨는 이날 오후 2시 행안위 국감에 증인으로 출석할 예정입니다.여당을 중심으로 오 시장에게 '명태균 게이트' 연루 의혹과 관련한 질의가 집중되고 명 씨의 증언도 청취할 것으로 보입니다.명 씨는 국회의원 공천을 대가로 돈을 주고받은 혐의(정치자금법 위반)로 검찰에 기소돼 재판을 받고 있습니다.김건희 여사 관련 의혹을 수사하고 있는 민중기 특별검사팀의 뇌물공여 혐의 피의자로도 수사 대상에 올라 있습니다.(사진=연합뉴스)