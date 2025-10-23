"박성재 위증 고발" "김현지도 불러야" 증인 두고 충돌

<앵커>



여야 격전지로 꼽히는 국회 법사위에서는 오늘(23일) 서울고등검찰청 등에 대한 국정감사가 진행되고 있습니다. 본격적인 감사에 앞서 증인채택과 위증 고발과 관련해 여야는 먼저 충돌했습니다.



박하정 기자입니다.



<기자>



서울고검 등 수도권 검찰청을 대상으로 한 국회 법사위의 국정감사.



감사 시작에 앞서 여야는 증인 채택 문제로 충돌했습니다.



국민의힘은 이화영 전 경기도 평화부지사의 대북송금 사건에 관여한 의혹이 있다며 김현지 대통령실 제1부속실장과 이화영 전 부지사 변호인 등을 법사위 증인으로 신청했습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : (변호사가 김 실장에게) 관련 수사 상황을 수시로 보고했고 이재명 관련된 불리한 진술을 하니까 본인은 사임했다고도 얘기했습니다. 못 부른다는 게 이해할 수가 없습니다.]



민주당은 의혹의 핵심은 이화영 전 부지사의 변호인과 검찰의 유착 여부라며, 유착 여부는 검찰을 상대로 확인할 수 있다고 증인 채택에 반대했습니다.



[박균택/민주당 의원 : 국회의원 보좌관이 수사상황을 파악했느냐 여부, 국정감사의 영역과 전혀 상관이 없는 문제인 것 같습니다. 범죄가 되는 것인지도 의문스럽고.]



김현지 실장 등에 대한 증인 신청은 법사위 다수를 차지한 민주당 주도로 거수 표결 끝에 부결됐습니다.



앞서 민주당이 박성재 전 법무부장관과 임성근 전 해병대 1사단장 등에 대해 위증 혐의로 고발하겠다는 것에는 국민의힘이 반대하고 나섰습니다.



[신동욱/국민의힘 의원 : 민주당의 일방적인 의사 진행의 잘못된 관행을 좀 바꿨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 수사받고 있는 분들이잖아요. 이렇게 일방적으로.]



[이성윤/민주당 의원 : 국감을 방해하는 정도를 넘어서 깽판 국감을 하고 있다고 생각합니다. 자신들의 범죄가 드러날까 봐 전전긍긍하는 모습이라고.]



위증 혐의 고발 안건은 역시 거수 표결 끝에 민주당 주도로 의결됐습니다.



(영상편집 : 위원양)