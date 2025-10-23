이 대통령 "미국의 합리성 믿어…합리적 합의에 이르게 될 것"

▲ 이재명 대통령이 22일 용산 대통령실 자유홀에서 CNN과 인터뷰를 하고 있다.

이재명 대통령이 한미 관세협상과 관련해 "이성적으로 충분히 압득할 수 있는 합리적 결과에 이르게 될 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 어제(22일) 진행한 미국 CNN 방송과의 인터뷰에서 도널드 트럼프 대통령이 한국에 머무는 동안 관세 협정에 서명할 수 있을 것으로 보는지에 대한 질문에 "시간이 좀 더 걸릴 것으로 생각한다"면서도 "미국의 합리성을 믿는다, 결국 합리적인 합의에 도달할 수 있을 것"이라 답했습니다.이번 APEC 기간 트럼프 대통령과 북한 김정은 국무위원장이 만날 가능성에 대해 이 대통령은 "가능성이 크지 않지만, 북미가 전격적으로 만날 수 있다면 전적으로 환영하고 적극 지원할 생각"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 또, "트럼프 대통령이 세계 평화를 이루길 원한다고도 생각한다. 트럼프 대통령에게 '피스메이커' 역할을 맡아 달라고 청한 이유"라고도 덧붙였습니다.이 대통령은 김정은 위원장을 향해서는 "상대방과 만나 대화하는 것이 많은 문제를 해결하기 위한 첫걸음이 될 것"이라고 말했습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)