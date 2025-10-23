송언석 "대사관 '대학생 고문사망' 8월11일 첫보고…조현, 위증"

▲ 지난 22일 국정감사에서 국민의힘 송언석 원내대표가 김현수 주캄보디아 대사 대리에게 한국인 납치·감금 범죄 관련 질의를 하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 오늘(23일) 캄보디아에서 고문당한 후 살해된 한국인 대학생 사건과 관련, "이미 두 달 전 주캄보디아 대사관에서 외교부 본부에 보낸 첫 보고에 고문이 이뤄지고 있다는 심각한 내용이 들어가 있었다"고 말했습니다.국회 외교통일위원회 소속으로 캄보디아 현장 국정감사를 진행한 송 원내대표는 오늘 귀국길에 인천공항에서 기자 간담회를 열고 "외교부 국감에서의 조현 외교부 장관의 답변과 주캄보디아 한국대사관 (국감)에서 확인한 내용 사이에 심각한 차이가 확인됐다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "지난 13일 국감에서 조 장관은 '사안의 심각성을 언제 인식했느냐'는 질문에 '지난주 정도'라고만 답했고 '그전에는 일반 사고로 전문 보고가 있다가 이런 가능성이 있다는 보고를 받은 건 최근'이라고 했다"며 "외교부 영사안전국장도 '사망 원인이 분명하지 않았으며 정보도 충분치 않았다. 첫 보고에는 납치라는 단어를 받지 못했다'고 답변해 늑장대응 책임을 대사관 부실 보고 탓으로 돌렸다"고 했습니다.또 "8월 11일 대사관의 외교부 본부에 대한 첫 전문에 '사체의 상태, 수집된 정보, 의사의 검안 소견에 따르면 피해자는 고문에 의한 심한 통증을 겪은 후 심장마비로 사망한 것으로 판단된다'는 문구가 고스란히 명시돼 있었다"며 "이 전문이 장관에게는 아무런 문제가 없다고 생각할 정도로 가벼운 것이었는지, 아니면 국민을 상대로 장관이 거짓말한 것인지 모르겠다"고 지적했습니다.그러면서 "국민의 사망에 대한 책임을 회피하기 위한 위증 가능성이 있지 않을까 생각이 든다"며 "우리 대사관의 고문 사실 첫 보고가 있은 지 두 달이 지나도록 심각성조차 인지하지 못하고 지금도 사태를 관망하고만 있는 무능한 조 장관은 사태의 책임을 지고 거취를 스스로 판단해야 하며, 국감 위증에 대해선 법적 책임도 피할 수 없다"고 주장했습니다.아울러 "이 사건은 7월 25일 신고 접수 보름이 지나고도 대사관이 아무 조치도 취하지 않은 반면 더불어민주당 박찬대 의원이 8월 6일 대사관에 한국인 피해자 구조를 요청한 사건은 불과 사흘 만에 구조가 완료됐다"며 "사건들에 대한 대사관의 대응 차이도 충격적"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)