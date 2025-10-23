민주 복기왕 "15억은 서민아파트 인식, 그 이하는 건드리지 않아"

▲ 더불어민주당 복기왕 의원
국회 국토교통위원회 여당 간사인 민주당 복기왕 의원은 오늘(23일) 10·15 부동산 대책에 대한 이른바 '사다리 걷어차기' 비판을 "실체가 없는 공격"이라고 반박했습니다.
복 의원은 이날 YTN 라디오에 출연해 "전국 평균치, 15억 정도 아파트면 서민들이 사는 아파트라는 인식들이 좀 있어서 15억 아파트와 청년, 신혼부부 이런 부분에 대한 정책은 건드리지 않았다"며 "과거와 지금이 달라진 게 없는데도 그분들께 주거 사다리가 없어졌다고 비판하는 것"이라고 주장했습니다.
복 의원은 "(15억) 그 이상이 되는 (규제 대상) 주택에 있어서는 주거 사다리라기보다는 조금 더 나의 부를 더 넓히고 축적하는 욕망의 과정"이라고 평했습니다.
또 "더 많은 국민과 더 많은 서울 시민을 대상으로 해서, 중산층 이하의 대상 되는 분들에겐 전혀 건드리지 않은 정책인데 정서는 오히려 그분들의 정서를 건드리는 것 같아서 걱정"이라고 덧붙였습니다.
재건축 초과이익환수제(재초환)에 대해선 "대폭 완화나 폐지로 주택시장이 안정화될 수 있다고만 하면 얼마든지 결정할 수 있는 것 아니겠느냐"고 말했습니다.
재초환 유지 방침을 전향적으로 재검토할 수 있단 태도를 보인 것으로 해석됩니다.
보유세와 관련해선 "5억 원짜리 아파트 10채 보유자와 50억 원짜리 아파트 1채 보유자 세금을 보면 비교도 안 될 정도로 5억 원짜리 10채가 (세금이) 많다"며 "이런 부분에서 과연 공정한가라는 의문이 있다"고 지적했습니다.
최근 발언으로 논란이 된 이상경 국토교통부 1차관에 대해선 "다음 국감에서 당연히 야당으로부터 공격이 예상되고, 민주당 입장에서도 (국감장에서) 공식 사과하고서 회의해야 하지 않을까 한다"고 전했습니다.
(사진=연합뉴스)