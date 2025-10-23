민주 복기왕 "15억은 서민아파트 인식, 그 이하는 건드리지 않아"

▲ 더불어민주당 복기왕 의원

국회 국토교통위원회 여당 간사인 민주당 복기왕 의원은 오늘(23일) 10·15 부동산 대책에 대한 이른바 '사다리 걷어차기' 비판을 "실체가 없는 공격"이라고 반박했습니다.복 의원은 이날 YTN 라디오에 출연해 "전국 평균치, 15억 정도 아파트면 서민들이 사는 아파트라는 인식들이 좀 있어서 15억 아파트와 청년, 신혼부부 이런 부분에 대한 정책은 건드리지 않았다"며 "과거와 지금이 달라진 게 없는데도 그분들께 주거 사다리가 없어졌다고 비판하는 것"이라고 주장했습니다.복 의원은 "(15억) 그 이상이 되는 (규제 대상) 주택에 있어서는 주거 사다리라기보다는 조금 더 나의 부를 더 넓히고 축적하는 욕망의 과정"이라고 평했습니다.또 "더 많은 국민과 더 많은 서울 시민을 대상으로 해서, 중산층 이하의 대상 되는 분들에겐 전혀 건드리지 않은 정책인데 정서는 오히려 그분들의 정서를 건드리는 것 같아서 걱정"이라고 덧붙였습니다.재건축 초과이익환수제(재초환)에 대해선 "대폭 완화나 폐지로 주택시장이 안정화될 수 있다고만 하면 얼마든지 결정할 수 있는 것 아니겠느냐"고 말했습니다.재초환 유지 방침을 전향적으로 재검토할 수 있단 태도를 보인 것으로 해석됩니다.보유세와 관련해선 "5억 원짜리 아파트 10채 보유자와 50억 원짜리 아파트 1채 보유자 세금을 보면 비교도 안 될 정도로 5억 원짜리 10채가 (세금이) 많다"며 "이런 부분에서 과연 공정한가라는 의문이 있다"고 지적했습니다.최근 발언으로 논란이 된 이상경 국토교통부 1차관에 대해선 "다음 국감에서 당연히 야당으로부터 공격이 예상되고, 민주당 입장에서도 (국감장에서) 공식 사과하고서 회의해야 하지 않을까 한다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)