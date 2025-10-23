'모범택시3' 장혁진X배유람, 붙어만 있어도 재밌다…'주임즈' 반가운 투샷

'모범택시3'가 벌써부터 웃음보를 자극하는 '주임즈' 장혁진, 배유람의 첫 현장 스틸을 공개한다.



오는 11월 21일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다.



'모범택시' 시리즈는 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록한 것은 물론, 지난해 아시아 최고 권위의 미디어 시상식 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상 수상의 영예를 안은 확신의 메가 히트 IP다. 이번 시즌3 방송에는 앞선 시즌에 이어 '무지개 5인방' 이제훈(김도기 역), 김의성(장대표 역), 표예진(고은 역), 장혁진(최주임 역), 배유람(박주임 역)이 변함없이 완전체 컴백을 예고해 팬들의 기대감을 높이고 있다.



이 가운데 23일 '모범택시3' 측이 '무지개 운수' 엔지니어 듀오인 장혁진, 배유람의 첫 스틸을 공개해 흥미를 높인다.



극 중 자동차기업 신차개발팀 출신인 최주임과 유명 항공사 항공기 정비원 출신 박주임은 '무지개 운수'의 맥가이버로서, 복수 대행에 필요한 모든 메카닉적 요소들을 구현하는 유능한 인재인 동시에 '무지개 운수'의 윤활유 역할을 톡톡히 해냈다. 또한, 티격태격하면서도 찰떡같이 맞아떨어지는 두 사람 사이의 케미스트리는 물론, 실질적 서열 1위 고은 앞에서 매번 꼬리를 내리는 최주임과 도기에게 등 떠밀려 온갖 생고생을 하는 박주임 등 '무지개 운수' 식구들의 관계성까지 더해져 한층 풍성한 '모범택시' 시리즈의 재미와 활력을 선사했다.



공개된 스틸 속에는 여전히 잔망스러운 '주임즈' 최주임과 박주임의 근황이 담겨 눈길을 끈다. 두 사람은 '무지개 운수'의 엔지니어 듀오답게 정비복 차림인데, 허세 가득한 최주임과 순진한 눈빛의 박주임의 모습은 이들의 변함없이 익살스러운 매력을 보여주며 '무지개 운수 완전체' 귀환을 실감케 한다.



이와 함께, 붙어만 있으면 티키타카가 폭발하는 주임즈의 투샷이 더해져 관심을 높인다. 똑 닮은 캐리커처 앞에서 마냥 행복해하던 것도 잠시, 순식간에 난투극을 벌이는 모습이 웃음을 유발한다. 이에 고생길(?) 가득한 현장 활약부터 다채로운 부캐 플레이까지 빈틈없는 감칠맛을 선사할 주임즈의 행보에 기대가 모인다.



척하면 척, 한층 끈끈해진 팀워크는 물론 더욱 스펙터클한 스케일로 돌아온 '무지개 운수'의 세 번째 운행에 심박수가 최고조로 치솟는다.



SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 오는 11월 21일(금)에 첫 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)