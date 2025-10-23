채석장 물웅덩이 추락 트럭, 운전기사 수색 4일째 발견

▲ 물 위로 모습 드러낸 덤프트럭

지난 20일 충남 보령의 한 채석장에서 25t 덤프트럭이 큰 물웅덩이로 추락해 60대 기사가 실종된 가운데 오늘(23일) 나흘째 수색 작업이 재개됐습니다.보령소방서를 비롯한 소방 당국은 오늘 잠수사 등 인력 67명과 드론·보트 등 장비 25대를 투입했습니다.중앙119구조본부로부터 긴급 지원받은 대용량 포 방사 시스템과 대형 양수기를 지속 가동한 결과 수위가 낮아지면서 트럭이 물 위로 모습을 드러낸 상태입니다.소방 당국은 트럭 부근을 중심으로 정밀 수색을 이어가고 있으며, 오늘 수난탐지견도 현장에 투입될 예정입니다.실종된 운전기사는 보령시 성주면 개화리 채석장 웅덩이를 메울 흙을 덤프트럭으로 나르던 중 20일 오전 10시 50분 트럭이 웅덩이에 빠지면서 실종됐습니다.소방 당국 관계자는 "차량이 확인됨에 따라 더 집중적인 수중 수색을 진행 중"이라며 "모든 인력과 장비를 총동원해 하루빨리 실종자를 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=보령소방서 제공, 연합뉴스)