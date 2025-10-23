뉴스

채석장 물웅덩이 추락 트럭, 운전기사 수색 4일째 발견

유영규 기자
작성 2025.10.23 10:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
채석장 물웅덩이 추락 트럭, 운전기사 수색 4일째 발견
▲ 물 위로 모습 드러낸 덤프트럭

지난 20일 충남 보령의 한 채석장에서 25t 덤프트럭이 큰 물웅덩이로 추락해 60대 기사가 실종된 가운데 오늘(23일) 나흘째 수색 작업이 재개됐습니다.

보령소방서를 비롯한 소방 당국은 오늘 잠수사 등 인력 67명과 드론·보트 등 장비 25대를 투입했습니다.

중앙119구조본부로부터 긴급 지원받은 대용량 포 방사 시스템과 대형 양수기를 지속 가동한 결과 수위가 낮아지면서 트럭이 물 위로 모습을 드러낸 상태입니다.

소방 당국은 트럭 부근을 중심으로 정밀 수색을 이어가고 있으며, 오늘 수난탐지견도 현장에 투입될 예정입니다.

실종된 운전기사는 보령시 성주면 개화리 채석장 웅덩이를 메울 흙을 덤프트럭으로 나르던 중 20일 오전 10시 50분 트럭이 웅덩이에 빠지면서 실종됐습니다.

소방 당국 관계자는 "차량이 확인됨에 따라 더 집중적인 수중 수색을 진행 중"이라며 "모든 인력과 장비를 총동원해 하루빨리 실종자를 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

(사진=보령소방서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지