구속 심사 출석한 이종섭 전 장관 "혐의 인정하지 않는다"

▲ 채상병 순직 및 수사 외압·은폐 의혹의 핵심 피의자인 이종섭 전 국방부 장관이 23일 구속 전 피의자심문을 위해 서초동 서울중앙지법으로 들어가고 있다.

순직해병 수사 외압을 주도했단 의혹을 받는 이종섭 전 국방부 장관이 구속 갈림길에 섰습니다.서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 오늘(23일) 오전 10시 10분부터 이 전 장관의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행하고 있습니다.이 전 장관은 구속 심문에 출석하며 '혐의를 인정하느냐', '수사외압을 주도했다는 혐의를 인정하느냐' 등 기자들의 질문에 "인정하지 않는다"면서 "법정에서 상세히 설명하겠다"고 답했습니다.지난 20일 채상병 특검팀은 이 전 장관에 대해 직권남용 권리행사 방해 등 6개 혐의로 구속영장을 청구했습니다.이 전 장관은 채 상병 순직 당시 국방 업무를 총괄하며 해병대 수사단의 초동 수사 결과 이첩 보류를 지시한 혐의 등을 받습니다.또, 특검팀은 박정훈 대령에 대한 보직 해임과 항명 수사, 국방부 조사본부로의 사건 이관, 조사본부에 대한 결과 축소 압력 등 일련의 과정에도 이 전 장관이 지시하거나 관여했다고 의심하고 있습니다.오늘 구속심사에서는 사건의 출발점이 된 이첩 보류 지시를 놓고 이 전 장관에게 그럴 '직권'이 있었는지를 두고 치열한 법리 공방이 벌어질 걸로 예상됩니다.앞서 이 전 장관 측은 이첩 보류를 지시한 건 국방장관의 적법한 권한이라고 주장했습니다.특검은 윤 전 대통령과 이 전 장관 등 국방부 관계자들이 공모해 임성근 전 해병대 1사단장을 초동 수사 결과의 피혐의자에서 제외하도록 공모했다고 보고 있습니다.이 전 장관이 직권을 남용해 해병대 수사단의 이첩 업무를 방해하고, 국방부검찰단이 사건 기록을 회수·이관하는 등 의무 없는 일을 하게 했다는 겁니다.오늘 심문엔 류관석·이금규·김숙정 특검보가 투입돼 약 100쪽 분량의 프레젠테이션(PPT)을 통해 구속 필요성을 설명할 예정입니다.함께 구속영장이 청구된 국방부 박진희 전 군사보좌관과 김동혁 전 검찰단장, 유재은 전 법무관리관과 김계환 전 해병대 사령관의 영장실질심사도 오후에 잇따라 열립니다.(사진=연합뉴스)