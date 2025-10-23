'갭투자 논란' 이상경 국토차관 "국민 마음에 상처 드려…진심으로 사과"

▲ 이상경 국토교통부 1차관

전세 끼고 집을 사 이른바 '갭투자' 논란에 휩싸인 이상경 국토교통부 1차관이 오늘(23일) 대국민 사과문을 발표했습니다.이 차관은 오늘 서울 중구 정동 국토발전전시관에서 "부동산 정책을 담당하는 국토부 고위 공직자로서 국민 여러분 마음에 상처를 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "내 집 마련의 꿈을 안은 국민 여러분의 입장을 충분 헤아리지 못했다"고 사과했습니다.이어 "국민 여러분 눈높이에 한참 못 미쳤다는 말씀을 겸허히 받아들인다"면서 "저 자신을 되돌아보겠다. 앞으로 부동산 정책 담당자로서 주택 시장이 조기에 안정화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.이 차관의 오늘 사과문 발표는 국토부 유튜브 계정을 통해 생중계됐습니다.앞서 이 차관은 지난 19일 방영된 유튜브 채널 '부읽남TV'에서 '정부 정책을 통해 시장이 안정되면 그때 집을 사면 된다'는 취지로 발언해 논란을 일으켰습니다.그러나 정작 본인은 이재명 정부 출범 직후 갭투자자에게 아파트를 팔아 다주택자 꼬리표를 뗀 것으로 드러났습니다.특히 이 차관의 배우자는 지난해 7월 경기도 성남시 분당구 백현동 아파트를 33억 5천만 원에 사들여 3개월 뒤 소유권 이전을 마친 뒤 14억 8천만 원에 전세 계약을 맺은 것으로 나타나 갭투자 논란이 일었습니다.이에 대해 국토부는 실거주 목적으로 아파트를 매입했다며 통상적 갭투자와 다르다고 해명했지만, 논란은 사그라지지 않았습니다.