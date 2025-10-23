이종섭·임성근 등 7명 영장심사…박성재 재소환

<앵커>



오늘(23일) 법원에서 이종섭 전 국방장관과 임성근 전 해병대 1사단장 등 채상병 특검의 핵심 피의자 7명에 대한 구속영장 실질심사가 열립니다. 현장의 취재기자 연결합니다.



편광현 기자, 오늘 심사 일정이 어떻게 되죠?



<기자>



네, 우선 이종섭 전 국방부 장관의 구속 전 피의자 심문이 조금 뒤인 오전 10시 10분 이곳 서울중앙지법 319호 법정에서 시작될 예정입니다.



오늘 이 전 장관은 자신의 혐의를 인정하지 않는다고 말하고 법정으로 들어갔습니다.



이 전 장관은 윤석열 전 대통령의 격노 이후 임성근 전 해병대 1사단장을 채 상병 사건 혐의자에서 제외하도록 하는 '수사 외압'을 주도한 혐의를 받습니다.



이후에는 수사 외압 과정에 개입한 것으로 지목된 유재은 전 법무관리관부터 김계환 전 해병대 사령관 등 4명의 구속 심사도 순차적으로 진행됩니다.



또, 무리한 수색 지시를 내려 채 상병을 숨지게 한 혐의를 받는 임 전 사단장과 최진규 전 포병 11대대장의 구속 전 피의자 심문도 오늘 오후 서울중앙지법에서 각각 열립니다.



특검팀은 오늘 구속 전 피의자 심문에서 피의자 대부분이 휴대전화를 교체하거나 진술을 맞춘 정황이 있다며 증거인멸 우려 등을 강조할 걸로 보입니다.



<앵커>



오늘이 채상병 특검팀에게 아주 중요한 날이죠?



<기자>



네, 채상병 특검팀은 출범 후 110여 일 동안 구속되거나 기소된 인물이 한 명도 없었는데요.



오늘 무더기로 구속심사가 열리면서 결과에 따라 특검팀의 수사 성패가 결정될 전망입니다.



의혹의 정점인 윤 전 대통령은 변호인 재판 일정을 이유로 오늘 특검 출석을 거부했는데, 만약 주요 피의자들이 구속되면 향후 윤 전 대통령 수사에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.



<앵커>



내란특검팀 소식도 전해주시죠.



<기자>



네, 내란특검팀은 오늘 오후 3시 박성재 전 법무부 장관을 다시 소환합니다.



박 전 장관은 12.3 계엄 당시 합동수사본부에 검사 파견과 교정본부 수용공간 검토를 지시하는 등 내란 중요임무종사 혐의를 받습니다.



오늘 조사는 지난 15일 기각된 박 전 장관의 구속영장 재청구를 앞두고 혐의를 다지기 위한 건데요.



특검팀은 지난 구속영장 기각 결정문에서 쟁점이 됐던 '위법성 인식 여부'를 집중적으로 추궁할 것으로 보입니다.



(현장진행 : 노재징·기술감독, 영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최혜영)