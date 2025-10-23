2NE1 박봄, 양현석 고소장 공개 '파문'…소속사 "접수된 적 없어, 치료 전념 중"

그룹 2NE1 출신 가수 박봄이 자신의 소셜미디어를 통해 양현석 YG 엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 상대로 한 고소장을 공개하며 파문을 일으키고 있다. 그러나 소속사 측은 해당 고소가 실제로 접수된 적이 없으며 박봄은 현재 치료에 전념 중이라고 해명했다.



박봄은 22일 자신의 개인 계정에 "박봄YG 국민 여러분 인터넷 여러분 yg가 박봄한테 무슨 짓을 했는지 샅샅이 조사해 주세요"라는 글과 함께 양현석을 피고소인으로 적시한 고소장 사진을 올렸다.



고소장에는 양현석이 사기 및 횡령 혐의로 고소된다며, 박봄의 활동 수익금을 장기간 지급하지 않았고, 그 금액이 "약 '64272e조억 원"으로 추정된다는 주장이 담겨 있어 논란을 키웠다.



이에 대해 박봄의 소속사 디네이션엔터테인먼트는 23일 "박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료됐다"며 "SNS에 업로드한 고소장은 접수된 사실이 없다"고 공식 입장을 밝혔다. 이어 소속사는 "박봄은 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있다. 당사는 아티스트가 건강을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.



한편, 박봄은 고소장을 공개한 이후 해당 게시물을 삭제했다가 다시 게시하는 등 오락가락하는 모습을 보였다. 또 고소장 재게시 2시간 뒤에는 반려견의 입가에 립스틱을 바른 듯한 사진을 올리며 'SNS 기행'이라는 지적을 받기도 했다.



박봄은 지난 8월 건강상의 이유로 활동을 중단한 상태이며, 앞서 배우 이민호를 '남편'이라고 주장하는 등 이해하기 어려운 SNS 행보를 보여왔다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)