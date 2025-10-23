'세계의 주인'부터 '한란'까지…CGV, '독립영화 PICK' 선정작 6편 상영

CGV는 독립·예술영화 관람 저변 확대를 위해 올 하반기 주목할 만한 한국독립영화 6편을 선정해 '2025 아트하우스 독립영화 PICK'으로 선보인다.



이번 프로젝트는 관객들에게 다양한 독립영화의 매력을 알리고, 보다 쉽게 독립·예술 영화를 즐길 수 있도록 극장에서의 관람 기회를 넓히기 위해 마련됐다. '2025 아트하우스 독립영화 PICK'으로 선정된 작품은 '만남의 집', '세계의 주인', '1980 사북', '너와 나의 5분', '통잠', '한란'(개봉일 순) 등 총 6편으로, 10월부터 11월까지 차례로 만나볼 수 있다.



10월 15일 개봉한 '만남의 집'은 송지효 주연의 휴먼 드라마로, 첫 햇살 같은 인연을 따뜻하게 그려내며 개봉 첫 주에 관객 1만명을 돌파했다. '우리들', '우리집'의 윤가은 감독이 6년 만에 선보이는 신작 '세계의 주인'은 10월 22일부터 관객들과 만난다. 토론토국제영화제, 바르샤바국제영화제 등 해외 유수의 영화제를 통해 주목받은 화제작이다. 10월 29일에는 한국현대사에서 잊힌 사북 사건을 조명하는 영화 '1980 사북'이 개봉한다.



11월 5일 개봉하는 '너와 나의 5분'은 제20회 제천국제음악영화제에서 최초 공개돼 작품상을 수상한 작품이다. 김솔해·이도진 감독의 '통잠'은 임신을 원하지만 난임으로 갈등하는 부부의 이야기를 사실감 있게 담아낸 작품으로, 11월 19일 개봉한다. 마지막으로 김향기 주연의 '한란'은 1948년 제주를 배경으로, 생존을 위해 산과 바다를 건넌 모녀의 여정을 그린 영화로 11월 26일 개봉한다.



CGV는 관객들이 '2025 아트하우스 독립영화 PICK' 6편의 관람을 기념할 수 있도록 아트하우스 Club 회원을 대상으로 한정판 배지를 선착순 증정한다. 또한 CGV 서프라이즈 쿠폰 프로모션을 함께 진행해 더 많은 관객이 독립영화를 즐길 수 있도록 지원할 예정이다.



'2025 아트하우스 독립영화 PICK' 상영작 예매 및 이벤트 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 및 홈페이지에서 순차적으로 확인 가능하다.



