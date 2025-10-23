장동혁 "정부 부동산 정책, 대국민 사기극…더 센 규제 내놓을 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 정부와 더불어민주당의 부동산 정책을 두고 "대국민 사기극이라는 것이 증명되고 있다"며 강하게 비판했습니다.장 대표는 오늘(23일) 오전 최고위원회의를 열고 "이재명 정권의 핵심 인사들은 다른 세상에 살고 있다"며 이들의 부동산 보유 상황을 일일이 나열했습니다.장 대표는 "내 집 마련의 꿈을 비난했던 여당 원내대표는 초고가 지역의 초고가 아파트를 가지고 있었다"고 짚었습니다.이어 "집값이 떨어지면 그때 사면 된다며 국민의 마음을 우롱한 이상경 국토부 차관은 정작 자신은 갭투자로 막대한 부를 이루었다"고 주장했습니다.이찬진 금감원장을 향해서도 "초고가 아파트를 두 채나 들고 있었다"며 "한두 달 내에 처분하겠다더니 결국 자녀 증여로 슬그머니 말을 바꿨다"고 지적했습니다.장 대표는 "이재명 대통령은 정책 수단을 총동원해서 투기 수요를 잡으라는데 이 투기 수요는 내 집 한 칸을 마련하기 위해 열심히 일하는 국민들에게만 해당되는 것"이라며 정부의 부동산 정책을 혹평했습니다.장 대표는 이번 부동산 정책으로 전세 매물이 사라지고 있다는 점에 대해서도 우려했습니다.장 대표는 "전셋집을 구하지 못한 세입자들이 월세로 밀려나면서 월세 가격이 폭등하고 있다"며 "규제를 피한 지역은 풍선 효과가 크게 나타나면서 집값이 급등하고 있다"고 말했습니다.그러면서 "부동산 규제 중독인 이재명 정권은 집값을 잡기 위해 더 센 규제, 더 더 센 규제를 연달아 내놓을 것으로 예상된다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)