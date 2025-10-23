'솔로 컴백' 아이들 미연, 타이틀은 'Say My Name'…수록곡 작사 참여

그룹 i-dle (아이들) 미연(MIYEON)이 사랑의 온도를 담아낸 음악으로 돌아온다.



소속사 큐브엔터테인먼트는 23일 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 공식 SNS 채널을 통해 미연의 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover'의 트랙리스트를 공개했다.



트랙리스트는 가장자리가 그을린 종이 위에 붉은 잉크로 총 7곡의 노래 제목이 새겨진 형태로, 한 장의 편지처럼 사랑의 서사를 담고 있다. 사랑의 열기가 모두 타올랐다가 차갑게 식어버린 듯, 사랑의 시작과 끝을 시각적으로 표현하며 이별의 감정을 고스란히 담아냈다.



'MY, Lover'에는 타이틀곡 'Say My Name'을 비롯해 'Reno (Feat. Colde)', 'F.F.L.Y', 'Space Invader', 'You And No One Else', 'Petal Shower', 'Show'까지 총 7곡이 수록된다.



'Say My Name'은 다수의 유명 K-POP 아티스트와 작업한 Sofia Kay와 이스란이 각각 작곡과 작사에 참여해 완성도를 높였다. 수록곡 'Reno (Feat. Colde)'는 싱어송라이터 콜드(Colde)가 피처링으로 참여해 미연과 색다른 하모니를 예고했다.



특히 미연은 수록곡 'F.F.L.Y'와 'You And No One Else'의 작사에 참여해 더욱 깊어진 자신만의 음악 세계를 선보인다. 앞서 미연은 아이들 미니 8집 'We are'에 자작곡 'Unstoppable'을 수록했고, 자작곡 'Sky Walking'을 통해 남다른 음악적 역량을 드러낸 만큼 미연만의 감성이 녹아든 신곡 노랫말도 관심을 끌 전망이다.



미연의 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover'는 오는 11월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.



사진제공 = 큐브 엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)