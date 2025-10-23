'김민재 교체 출전' 뮌헨, 브뤼허 완파하고 UCL 3연승

▲ 바이에른 뮌헨 선수들이 득점 후 기뻐하고 있다.

김민재가 막판 교체 투입된 독일 프로축구 바이에른 뮌헨이 클리프 브뤼허(벨기에)를 완파하고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 개막 3연승을 달렸습니다.뮌헨은 오늘(23일) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026 시즌 UCL 리그 페이즈 3차전에서 4대 0으로 크게 이겼습니다.김민재는 뮌헨이 4번째 골을 넣은 뒤인 후반 36분 다요 우파메카노 대신 교체 투입돼 종료 휘슬이 불릴 때까지 10분 정도를 뛰었습니다.김민재는 올 시즌 뮌헨의 공식전 12경기 중 8경기에 출전했는데, 그중 3경기에만 선발로 나섰고 5경기는 교체로 뛰었습니다.김민재는 후반 추가시간 브뤼허 마마두 디아콘을 잡아채 옐로카드를 받기도 했습니다.앞서 리그 페이즈 1차전에서 첼시(잉글랜드)를 3대 1, 2차전에서 파포스(키프로스)를 5대 1로 격파한 뮌헨은 이로써 3연승을 기록하며 파리 생제르맹(PSG·프랑스)에 이어 2위(승점 9)를 달렸습니다.1승 2패의 브뤼허는 20위(승점 3)에 자리했습니다.뮌헨은 전반 5분 레나르트 칼이 페널티아크에서 한 박자 빠른 슈팅으로 골문을 열어 여유롭게 경기를 풀어갔습니다.전반 14분에는 땅볼 크로스를 해리 케인이 문전 슈팅으로 마무리해 2대 0을 만들었고 전반 34분에는 루이스 디아스가 골 지역 왼쪽에서 오른발 강슛으로 한 점을 더 뽑아냈습니다.이 두 골 모두 뮌헨 주축 미드필더 콘라트 라이머가 어시스트했습니다.니콜라 잭슨은 후반 34분 뮌헨의 4점 차 승리에 쐐기를 박는 골을 터뜨렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)