"순직 사건 은폐" "엉터리 해경"…여야 한목소리로 질타

<앵커>



해양경찰청 국정감사에선 갯벌에 고립된 노인을 구하려다 순직한 고 이재석 경사 사건이 도마에 올랐습니다. 해경의 부적절한 대응에 대한 여야 의원들의 질타가 쏟아졌습니다.



전형우 기자입니다.



<기자>



해양경찰청에서 열린 국회 농해수위 해경 국정감사.



고 이재석 경사 사건과 관련해 2인 1조 출동 원칙이 지켜지지 않는 등 여러 문제가 드러났는데도 사건을 덮는 데 급급했다는 비판이 쏟아졌습니다.



[임미애/더불어민주당 의원 : (해경 관련해) 제일 많이 나오는 단어가 뭔지 아세요? 기강 해이, 사건 은폐·축소.]



해경 해체 목소리까지 나왔습니다.



[임호선/더불어민주당 의원 : 민간(드론) 업체에 해경 출동을 의지하고 있다고 그러면 해경 해체해야 되는 것 아니에요?]



김용진 해양경찰청장은 고개를 숙였습니다.



[김용진/해양경찰청장 : 이번 사고에 대해서는 저도 큰 책임감을 느낍니다. 사과드립니다.]



이번 사건 이후 진행한 전수 조사에선 문제가 없었다고 말했다가 질타만 이어졌습니다.



[김용진/해양경찰청장 : 전수 조사를 했고 2인 1조 원칙이 지켜지지 않는 사례는 발견하지 못했습니다.]



[윤준병/더불어민주당 의원 : 그런 엉터리 조직 점검을 해서 조직을 지휘하니까 이런 정도 수준의 해경이 지금 운영되고 있다 이렇게 봅니다.]



사건 축소 은폐를 위해 이 경사를 영웅화하려 했다는 여러 정황이 드러났는데도 당사자들은 이렇게 해명했습니다.



[이광진/당시 인천해양경찰서장 : 그런 지시한 게 없고요, 약간 왜곡된 것 같습니다. 이재석 경사의 훌륭한 면모가 있기 때문에 거기에 대해서는 적정하게 홍보를 해야 되겠고.]



[구정호/당시 영흥파출소장 : (서장이) 은폐 지시는 하지 않으셨습니다. 왜곡될 수 있는 말을…. (하지 마라 이렇게 했다?) 예, 그런 뜻에서 얘기한 겁니다.]



여야 의원들은 철저한 진상 규명과 함께 책임자 처벌이 이어져야 한다고 강조했습니다.



(영상편집 : 황지영)