뉴스

"순직 사건 은폐" "엉터리 해경"…여야 한목소리로 질타

전형우 기자
작성 2025.10.23 07:48 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

해양경찰청 국정감사에선 갯벌에 고립된 노인을 구하려다 순직한 고 이재석 경사 사건이 도마에 올랐습니다. 해경의 부적절한 대응에 대한 여야 의원들의 질타가 쏟아졌습니다.

전형우 기자입니다.

<기자>

해양경찰청에서 열린 국회 농해수위 해경 국정감사.

고 이재석 경사 사건과 관련해 2인 1조 출동 원칙이 지켜지지 않는 등 여러 문제가 드러났는데도 사건을 덮는 데 급급했다는 비판이 쏟아졌습니다.

[임미애/더불어민주당 의원 : (해경 관련해) 제일 많이 나오는 단어가 뭔지 아세요? 기강 해이, 사건 은폐·축소.]

해경 해체 목소리까지 나왔습니다.

[임호선/더불어민주당 의원 : 민간(드론) 업체에 해경 출동을 의지하고 있다고 그러면 해경 해체해야 되는 것 아니에요?]

김용진 해양경찰청장은 고개를 숙였습니다.

[김용진/해양경찰청장 : 이번 사고에 대해서는 저도 큰 책임감을 느낍니다. 사과드립니다.]

이번 사건 이후 진행한 전수 조사에선 문제가 없었다고 말했다가 질타만 이어졌습니다.

[김용진/해양경찰청장 : 전수 조사를 했고 2인 1조 원칙이 지켜지지 않는 사례는 발견하지 못했습니다.]

[윤준병/더불어민주당 의원 : 그런 엉터리 조직 점검을 해서 조직을 지휘하니까 이런 정도 수준의 해경이 지금 운영되고 있다 이렇게 봅니다.]

사건 축소 은폐를 위해 이 경사를 영웅화하려 했다는 여러 정황이 드러났는데도 당사자들은 이렇게 해명했습니다.

[이광진/당시 인천해양경찰서장 : 그런 지시한 게 없고요, 약간 왜곡된 것 같습니다. 이재석 경사의 훌륭한 면모가 있기 때문에 거기에 대해서는 적정하게 홍보를 해야 되겠고.]

[구정호/당시 영흥파출소장 : (서장이) 은폐 지시는 하지 않으셨습니다. 왜곡될 수 있는 말을…. (하지 마라 이렇게 했다?) 예, 그런 뜻에서 얘기한 겁니다.]

여야 의원들은 철저한 진상 규명과 함께 책임자 처벌이 이어져야 한다고 강조했습니다.

(영상편집 : 황지영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지