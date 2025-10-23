1. "협상 일부 진전…끝날 때까지 끝난 건 아냐"



미국을 다시 찾은 우리 대표단이 러트닉 상무장관을 만나서 3천500억 달러 투자 관련 막판 쟁점을 조율했습니다. 김용범 정책실장은 남은 쟁점에 일부 진전이 있었지만, 협상이 끝날 때까지 끝난 건 아니라고 말했습니다.



2. "대학생 살해 주범, 강남 마약사건 총책의 공범"



캄보디아에서 대학생 박 모 씨를 살해한 주범이 2년 전 강남 학원가 마약 사건 총책의 공범으로 확인됐습니다. 또 다른 중국인 범죄조직이 박 씨 살해에 관여한 정황도 확인됐습니다.



3. "통일교가 건넨 선물 확보"…이종섭 등 구속 갈림길



통일교 측이 건진법사 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 선물한 고가 목걸이와 명품 가방을 특검팀이 확보했습니다. 이종섭 전 국방장관 등 채 상병 사건의 핵심 피의자 7명은 오늘 구속 심사를 받습니다.



4. "갭투자 내로남불" 총공세…민주당, 대신 사과





"돈 모아서 집사라"고 말해놓곤 갭투자를 했다는 의혹에 휩싸인 이상경 국토차관 발언과 관련해 민주당이 대신 사과했습니다. 국민의힘은 여권 인사들의 부동산 재산 형성 과정을 겨냥하며 공세를 이어갔습니다.