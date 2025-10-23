'노쇼' 위약금 확 올린다…주문 많으면 40%까지

<앵커>



음식점을 예약해 놓고 나타나지 않으면, 앞으로 위약금을 많이 물게 됩니다. 대량 주문을 하거나, 오마카세, 파인 다이닝 같은 식당을 예약한 뒤에 갑자기 취소하면 음식값의 40%까지 물어내야 할 수 있습니다.



채희선 기자입니다.



서울에서 20년째 장어집을 운영 중인 원상연 씨는 매달 한 건 이상 예약 손님이 오지 않는 '노쇼'가 발생한다고 얘기합니다.



그때마다 손질해 둔 장어를 버리기 일쑤입니다.



[원상연/장어집 운영 : 다른 손님한테 죽어 있는 생물을 갖다 줄 수는 없는 거 아니에요. 매출액 대비해 가지고 (원가가) 한 30~40% 그러니까 상당히 피해가 큰 거죠.]



지금까지는 이런 일반음식점이 청구할 수 있는 위약금은 총 예약금액의 10%에 불과해, 재료 원가조차 건지지 못하는 경우가 많았습니다.



공정거래위원회는 소비자 분쟁해결 기준을 개정해 노쇼 위약금을 20%로 높이기로 했습니다.



오마카세나 파인다이닝처럼 사전 예약에 따라 재료와 음식을 준비하는 업태는 '예약기반 음식점'으로 구분하고, 위약금을 최대 40%로 설정할 수 있도록 했습니다.



일반음식점이더라도 '김밥 100줄'처럼 대량 주문이거나 단체 예약인 경우엔, 사전 고지를 전제로 위약금을 40%까지 물릴 수 있도록 했습니다.



통상 외식업 원가율이 30% 수준이라는 점을 고려했다는 게 공정위의 설명입니다.



거꾸로 노쇼 위약금을 100%까지 청구하는 일부 고가 음식점들도 있는데, 새 기준에 따르면 위약금 상한이 40%로 제한됩니다.



현실과 맞지 않다는 지적이 있던 예식장 위약금 기준도 강화해, 당일 취소할 경우 총비용의 35%였던 위약금을 최대 70%까지 물릴 수 있게 했습니다.



이번 개정안은 행정예고 기간을 거쳐 올해 안에 시행될 예정입니다.



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 김종미)