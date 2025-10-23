한국, U-17 여자 월드컵 2차전서 스페인에 대패

▲ U-17 여자축구 대표팀

한국이 2025 국제축구연맹(FIFA) 여자 U-17 월드컵 두 번째 경기에서 스페인에 완패했습니다.고현복 감독이 이끄는 한국 대표팀은 현지시간 22일 모로코 살레의 모하메드 Ⅵ 풋볼 아카데미에서 열린 대회 조별리그 E조 2차전에서 스페인에 0대 5로 크게 졌습니다.코트디부아르를 상대한 1차전에서 1대 1 무승부를 거둔 한국은 이로써 2차전까지 승점 1 획득에 그쳐 16강 진출 가능성이 작아졌습니다.24개 팀이 6개 조로 나뉘어 경쟁하는 이번 대회 조별리그에선 각 조 1∼2위는 16강에 직행하고, 3위 중 성적이 좋은 4팀이 추가로 16강에 오릅니다.한국은 우리 시간으로 25일 오후 10시 치르는 조별리그 마지막 3차전에서 콜롬비아를 상대로 첫 승리에 도전합니다.한국은 전반 26분 셀리아 고메스의 컷백에 이은 카를로타 샤콘의 오른발 슈팅에 선제 실점했습니다.스페인은 전반 36분 클라우디아 바리오스의 로빙 패스를 안나 케르가 왼쪽 사각에서 강슛으로 연결한 것이 골망을 흔들면서 2대 0으로 달아났습니다.후반 17분 줄리아 토레스가 코너킥 상황에서 헤더로 득점했고, 3분 뒤에는 샤콘이 케르의 도움을 받아 왼발 슈팅으로 골망을 흔들어 점수 차를 벌렸습니다.후반 33분엔 실비아 크리스토발이 헤더로 5대 0 승리에 쐐기를 박았습니다.2년에 한 번꼴로 열리던 여자 U-17 월드컵은 이번 대회부터는 모로코 한 곳에서 5년 동안 매년 치러집니다.참가팀도 16개국에서 24개국으로 늘어났습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)