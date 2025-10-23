30일부터 사망보험금 연금처럼 받는다…내년 초 전보험사 확대

▲ 오는 30일부터 사망보험금을 생전에 연금처럼 유동화할 수 있는 보험 상품이 출시된다.

오는 30일부터 사망보험금을 생전에 연금처럼 유동화할 수 있는 보험 상품이 출시됩니다.금융위원회는 22일 사망보험금 유동화 점검 회의를 열고 사망보험금 유동화 상품을 출시하는 5개 생보사(삼성·한화·교보·신한라이프·KB라이프)와 준비 상황을 점검했습니다.1차 출시 유동화 대상 계약은 41만 4천 건, 가입 금액은 23조 1천억 원으로 사망보험금 유동화 대상 계약을 보유한 소비자에게 오늘(23일) 개별 안내할 예정입니다.이후 내년 1월 2일까지 대상 계약이 있는 전체 생보사에서 사망보험금 유동화 상품을 출시합니다.이에 따라 사망보험금 유동화 대상은 약 75만 9천 건, 35조 4천억 원으로 확대될 것으로 전망됩니다.제도 시행 초기에는 만 55세 이상 고령층을 대상으로 하는 상품인 만큼, 대면 고객센터 또는 영업점을 통한 신청만 가능하게 합니다.보험사에서는 사망보험금 유동화 비교 안내 시스템을 통해 유동화 신청 전 소비자가 선택한 유동화 비율과 기간에 따른 지급 금액 비교결과표도 제공합니다.고연령 계약자일수록 더 많은 금액을 받을 수 있으며, 유동화 개시 시점과 수령 기간을 선택할 수 있습니다.필요한 경우 유동화를 중단하거나 조기 종료 신청도 가능하며, 이후 재신청도 됩니다.사망보험금 유동화 제도는 금리 확정형 종신보험의 사망보험금(9억 원 이하)을 담보로, 계약·납입기간 10년 이상 보험료 납입이 완료되는 등 조건이 충족한 이들을 대상으로 합니다.사망보험금 1억 원 중 90%를 55세부터 20년간 받기로 한 경우, 사망보험금 1천만 원과 월평균 12만 7천 원을 연금처럼 받습니다.운영 초기에는 12개월치 연금액을 한꺼번에 받는 연지급형으로 운영합니다.금융당국은 "사망보험금 유동화와 같이 보험상품을 통해 노후대비를 지원할 수 있는 상품과 제도 등을 지속 개발하고 지원할 예정"이라고 밝혔습니다.사망보험금 유동화 서비스형은 '보험상품의 서비스화'를 촉진하기 위한 테스트 베드로 활용할 계획입니다.필요하면 혁신금융서비스 지정 등도 지원할 방침입니다.연금보험 활성화를 위해 추진 중인 톤틴·저해지 연금보험도 보험사가 현재 준비하고 있으며 내년 초 출시할 예정입니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)