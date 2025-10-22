뉴스

'최고 상금' 향한 '최고 스타들'의 샷 대결

하성룡 기자
작성 2025.10.22 23:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

한국 KPGA와 유럽 DP월드투어가 공동 주관하는 제네시스 챔피언십이 내일(23일) 천안에서 개막하는데요. 임성재와 김시우, 마쓰야마 히데키를 비롯한 PGA스타들이 대거 나서 국내 팬들을 만납니다.

하성룡 기자입니다.

<기자>

총상금 57억 원, 우승 상금만 9억 7천만 원으로, 국내 남녀 대회 통틀어 최고 상금이 걸린 대회에서 세계적인 스타들이 명품 샷 대결을 펼칩니다.

PGA투어 4승의 김시우와 두 차례 우승컵을 거머쥔 임성재, 유럽투어 2승의 안병훈과 마스터스 챔피언 마쓰야마 히데키, 전 세계 1위 아담 스콧까지 힘차게 출사표를 던진 가운데, 오랜만에 국내 팬들과 만나는 한국의 PGA 스타들은 설레는 마음을 감추지 못했습니다.

[임성재/PGA 투어 2승 : (국내 대회는) 갤러리 분들이 또 와주시고 응원의 힘 이런 걸 많이 받을 수 있어서 즐거움이 있어요.]

지난해 연장 승부 끝에 정상에 오른 안병훈은, 우승 상금과 부상까지 받고 싶다며 2연패의 꿈을 밝혔습니다.

[안병훈/DP월드투어 2승 : '디펜딩 챔피언'으로 얼마 만에 서는지 모르겠네요. 작년에도 (부상으로) 아주 좋은 차를 얻어갔는데. 올해도 좀 좋은 차를 얻어갈 수 있었으면 좋겠네요.]

시즌 4승을 노리는 국내 최강자 옥태훈을 비롯해 KPGA 선수 36명이 국제적인 스타들과 맞서는 가운데, 첫날 임성재와 옥태훈이 한 조로 맞붙고, 안병훈은 스콧과 샷 대결을 펼칩니다.

(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 이정택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지