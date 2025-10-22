'최고 상금' 향한 '최고 스타들'의 샷 대결

<앵커>



한국 KPGA와 유럽 DP월드투어가 공동 주관하는 제네시스 챔피언십이 내일(23일) 천안에서 개막하는데요. 임성재와 김시우, 마쓰야마 히데키를 비롯한 PGA스타들이 대거 나서 국내 팬들을 만납니다.



하성룡 기자입니다.







총상금 57억 원, 우승 상금만 9억 7천만 원으로, 국내 남녀 대회 통틀어 최고 상금이 걸린 대회에서 세계적인 스타들이 명품 샷 대결을 펼칩니다.



PGA투어 4승의 김시우와 두 차례 우승컵을 거머쥔 임성재, 유럽투어 2승의 안병훈과 마스터스 챔피언 마쓰야마 히데키, 전 세계 1위 아담 스콧까지 힘차게 출사표를 던진 가운데, 오랜만에 국내 팬들과 만나는 한국의 PGA 스타들은 설레는 마음을 감추지 못했습니다.



[임성재/PGA 투어 2승 : (국내 대회는) 갤러리 분들이 또 와주시고 응원의 힘 이런 걸 많이 받을 수 있어서 즐거움이 있어요.]



지난해 연장 승부 끝에 정상에 오른 안병훈은, 우승 상금과 부상까지 받고 싶다며 2연패의 꿈을 밝혔습니다.



[안병훈/DP월드투어 2승 : '디펜딩 챔피언'으로 얼마 만에 서는지 모르겠네요. 작년에도 (부상으로) 아주 좋은 차를 얻어갔는데. 올해도 좀 좋은 차를 얻어갈 수 있었으면 좋겠네요.]



시즌 4승을 노리는 국내 최강자 옥태훈을 비롯해 KPGA 선수 36명이 국제적인 스타들과 맞서는 가운데, 첫날 임성재와 옥태훈이 한 조로 맞붙고, 안병훈은 스콧과 샷 대결을 펼칩니다.



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 이정택)